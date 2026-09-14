Yıllardır Bekleniyordu: The Last of Us Part 2'yi PvP Oynamanızı Sağlayacak Mod İptal Edildi!

Sony'nin talebi üzerine PC için geliştirilen hayran yapımı The Last of Us Part 2 çok oyunculu modu resmen iptal edildi.

PC için geliştirilen ve The Last of Us Part 2 dünyasını PvP formatında çok oyunculu moda taşımayı hedefleyen bağımsız proje rafa kaldırıldı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Modun arkasındaki geliştirici, Sony Interactive Entertainment'tan gelen resmî talep üzerine çalışmayı kamuoyuyla paylaşmayacağını duyurdu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Sony derhâl kaldırılmasını istedi

"Speclizer" takma adıyla bilinen mod geliştiricisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu ay yayınlanması planlanan projenin durdurulduğunu doğruladı. Sony cephesinden modun erişime açılmaması yönünde bir mektup aldığını belirten geliştirici, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayından bu yana üzerinde çalıştığımız TLOU 2 Multiplayer modunun bu ay çıkması gerekiyordu. Maalesef yakın zamanda Sony Interactive Entertainment adına projenin yayınlanmamasını talep eden bir mektup aldım. Bu çalışmanın gün ışığı göremeyecek olması son derece üzücü."

Haziran ayında 25 dakikalık bir oynanış videosu paylaşılan proje, Patreon üzerinden de finansal destek topluyordu. Modun geliştirme sürecinde fon toplanmasının, Sony'nin radarına girmesini hızlandırdığı tahmin ediliyor.

Resmî gelmesi beklenen moddan sonra hayran projesi de rafa kalkmış oldu

Bu karar, serinin çok oyunculu deneyimini bekleyen hayranlar için ikinci büyük hayal kırıklığı oldu. Naughty Dog da 2023 sonlarında resmî The Last of Us Online projesini iptal ettiğini açıklamıştı. Stüdyo, oyunu canlı tutmak için tüm kaynaklarını yıllarca bu alana aktarmaları gerekeceğini ve bunun yeni tek oyunculu projeleri olumsuz etkileyeceğini belirtmişti.

İptal edilen resmî projenin yönetmeni Vinit Agarwal, eski meslektaşlarının hâlen kendisine mesaj atarak bu projenin "oynadıkları en iyi çok oyunculu oyun" olduğunu söylediğini ifade etse de hem resmî hem de gayriresmî olarak The Last of Us için çok oyunculu oyun hayalleri şimdilik tamamen suya düşmüş görünüyor.