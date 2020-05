The Last of Us Part II’nin Yeni Fragmanından İlk Bilgiler

2020'nin en çok beklenen PlayStation oyunu The Last of Us Part II'nin arkasındaki isim olan Naughty Dog, oyunun yeni fragmanına dair bir video yayınladı. Yarın yayınlanacak tam fragmana ön hazırlık olduğunu söyleyebileceğimiz video, oyundan herhangi bir sahne içermiyor.

The Last of Us Part II’nin tüm hikâyesinin görsellerle birlikte ortaya çıkmasının ardından tüm aşamaları hızlandıran geliştirici firma Naughty Dog, oyunun 19 Haziran’da piyasaya sürüleceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Yaşanan skandal olayın ardından elini çabuk tutan firma, şimdiyse oyuna dair yeni bir video paylaştı.

Şirketin resmi Twitter hesabından paylaşılan videonun, The Last of Us Part II’nin yarın yayınlanacak fragmanına bir ön hazırlık olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki videoda oyuna dair herhangi bir sahne bulunmamasına rağmen ana karakterler olan Joel ve Ellie’nin seslerini duyuyoruz. Videoda Ellie, bir şeyleri tamamlamak zorunda olduğunu söylereyken Joel ise bunun bir bedeli olacağını belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan sızıntılardan kaçınmayı başardıysanız, bu konuşmaların şifreli olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada videoda ne hakkında konuşulduğunu tam olarak bilemesek de bu sorularımızın yanıtını yarın TSİ 17.29’da yayınlanacak tam fragmanla alabiliriz.

The Last of Us Part II sızıntı skandalının arkasında şirket çalışanlarının olmadığı açıklanmıştı:

Oyun tarihinin en büyük sızıntılarından biri olarak nitelendirilen The Last of Us Part II skandalının arkasında ilk etapta bir Naughty Dog çalışanının olduğu düşünülüyordu. Bu tartışmalar hâlâ daha devam etse de Sony, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada şirket çalışanlarının bu olayla bir bağlantısının bulunmadığını söylemişti.

Bunun yanı sıra olay hakkında doğrudan bilgisi olan insanlarla konuştuğunu söyleyen Bloomberg’den Jason Schreier da dev sızıntının zannedildiği gibi bir Naughty Dog çalışanı tarafından değil, Naughty Dog’un özel sunucularına sızan bilgisayar korsanları tarafından yapıldığını söylemişti.

Durum ne olursa olsun The Last of Us Part II’nin açıklanan bilgilerden kaçmayı başaran kişiler için hâlâ daha merak uyandırıcı bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada Naughty Dog da yaptığı bir açıklamasında son deneyimin buna değeceğinden bahsetmişti.