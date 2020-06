The Last of Us Part II, Almanya’da En Çok Satan Oyun Oldu

The Last of Us Part II, Almanya’da hem Standard hem de Special Edition versiyonlarıyla fiziksel olarak en çok satan oyun oldu. Oyun, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da da benzer rekorlar kırdı.

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve oyuncular tarafından fazlasıyla sevilen The Last of Us serisi, geçtiğimiz günlerde yeni bir hikâyeyle uzun süredir beklediğimiz The Last of Us Part II olarak karşımıza çıktı. Oyun, büyük bir beklentiyle oyuncular tarafından beklenince yeni rekorlar kırmayı da ihmal etmedi.

The Last of Us Part II, geçtiğimiz günlerde yeni bir rekor kırmıştı. 19 Haziran’da piyasaya sürülen The Last of Us Part II, lansmandan bu yana tüm birinci parti oyunlardan daha fazla fiziksel kopya satarak İngiltere’de en iyi çıkış yapan PlayStation 4 oyunu olmuştu.

Almanya'da en çok satılan oyun oldu:

The Last of Us Part II’nin başarıları yalnızca bununla da sınırlı değil. Sony, oyunun satış rakamını yakın bir zamanda açıklayacak olsa da dünya çapında birçok yerden The Last of Us Part II’nin elde ettiği başarı hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Son haberse Almanya’dan geldi.

İngiltere’de tüm zamanların en hızlı satan PlayStation 4 oyunu olan The Last of Us Part II, Almanya’da 2020’nin en iyi çıkış yapan oyunu oldu. Oyun, ülkedeki listelerin lideri olarak karşımıza çıktı. The Last of Us Part II, hem Standard hem de Special Edition seçenekleriyle ülkede fiziksel kopyası en çok satan oyun olmayı başardı.

Şu noktada vurgulamak isteriz ki bu rekorlar, The Last of Us Part II’yi satın almak isteyen oyuncuların yaptıkları fiziksel alışverişler için geçerli. Yani dijital ortamda yapılan satışlar şu an için açıklanmadı. Tabii günümüzdeki durumu düşündüğümüzde oyunun dijital ortamda ne kadar fazla sattığını hayal edebiliyoruz ki yakında mutlaka bundan da bir haber alacağız.

The Last of Us Part II; İngiltere ve Almanya’nın yanı sıra Rusya’da da rekor kırdı. Oyun, ülke genelinde PlayStation 3 ve PlayStation 4 için en iyi çıkış yapan oyun oldu. Bununla birlikte Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da da en hızlı satan PlayStation 4 oyunu olarak karşımıza çıktı.