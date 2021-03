The Lord of the Rings: Gollum'un Twitter Hesabı Yayınlandı

Daedalic Entertainment, bu gece gerçekleştirilecek Future Games Show etkinliğinin hemen öncesinde The Lord of the Rings: Gollum'un resmi Twitter hesabını yayınladı. Ancak oyunla ilgili yeni bilgiler için hala etkinliği beklememiz gerekiyor.

Alman oyun stüdyosu Daedalic Entertainment, 2020'de yayımlamış olduğu kısa tanıtım videosundan bu yana The Lord of the Rings: Gollum oyunu hakkında neredeyse hiçbir bilgi paylaşmadı. Oyun severler, bu gece itibarıyla gerçekleşecek Future Games Show’da oyun ile ilgili yeni bilgiler edinmeyi bekliyorlardı ki Daedalic’ten sürpriz bir hamle geldi.

Daedalic Entertainment, orta dünyada geçecek yeni The Lord of the Rings: Gollum’un resmi Twitter hesabını yayınladı. Şu ana kadar yalnızca iki paylaşım yapılan hesap, bu paylaşımların birinde oyun hakkında beklentileri artıran ilk tanıtım videosu yer alırken; ikinci paylaşımda da oyunla ilgili daha fazla bilginin Future Games Show’da açıklanacağı belirtiliyor.

The Lord of the Rings: Gollum, 2022'de tüm platformlarda yayınlanacak

Daedalic, savaştan ziyade gizlilik odaklı bir oyun olacağı ifade edilen The Lord of the Rings: Gollum’un tanıtım videosu ile birlikte paylaşmış olduğu açıklamada oyunun 2022’de piyasaya sürüleceğini ifade ederken; PC, PlayStation, Xbox ve Switch’te oynanabileceğini belirtiyor. Dünya çapında ne kadar çok The Lord of the Rings hayranı olduğunu düşünürsek oyunun tüm platformlarda çıkacak olmasının önemli bir detay olduğunu söyleyebiliriz.

Dürüst olmak gerekirse Daedalic Entertainment, daha önce Deponia ve Edna & Harvey gibi bazı popüler oyunlar geliştirmiş olsa da AAA oyunlarda pek fazla deneyimi bulunmuyor. Bu nedenle stüdyonun orta dünyada bizleri nasıl bir maceraya sürükleyeceği ve nasıl bir oyun deneyimi sunacağını şimdiden tahmin etmek çok da kolay değil.