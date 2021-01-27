Lord of the Rings: Gollum, 2022 Yılına Ertelendi

2021 yılında Daedalic Entertainment tarafından piyasa sürülmesi beklenen Lord of the Rings: Gollum'dan kötü bir haber geldi. Daedalic, hayranların beklentisini karşılamak için erteleme kararı aldıklarını ve oyunun 2022 yılında çıkacağını açıkladı.

Daedalic Entertainment, 2019 yılının başlarında yeni oyunu Lord of the Rings: Gollum’u tanıttı ve geçtiğimiz yaz aylarında da oyunun Steam, Xbox ve PlayStation’da yer alacağını belirten bir fragman yayınladı. Daedalic, büyük bir heyecanla beklenen oyunun 2021 yılı içerisinde çıkacağını açıklamıştı.

Oyunun yapımcısından kötü bir haber geldi ve Lord of the Rings: Gollum’un 2022 yılına ertelendiği açıklandı. Daedalic, ertelenme sebebi hakkında henüz bir detay vermese de Rugby 20, WRC 9 ve Tennis World Tour 2 gibi oyunlarla ünlü Nacon ile ortaklık imzaladıklarını ve bu oyun üzerinde de birlikte çalışacaklarını dile getirdi.

“Hayranların beklentilerini karşılamak istiyoruz”

Yüzüklerin Efendisi hayranları, uzun zamandır Middle-earth: Shadow of Mordor ve Shadow of War gibi Orta Dünya ile ilgili aksiyon dolu oyunlarla tatmin olabiliyordu. Gollum’la alakalı bir oyunun çıkacak olması olaya yeni bir soluk getirdi ancak yapımcı Daedalic, yeni oyunun çok fazla aksiyon dolu olmayacağını, Gollum’un zekasını ve yeteneklerini kullanarak düşmanlarını yeneceğini belirtmişti.

Daedalic, erteleme ilgili yaptığı duyurusunda Lord of the Rings: Gollum’un PlayStation 5’e daha uyumlu bir hale getirileceğini ve oyuna ışın izleme gibi yeni nesil teknolojileri dahil edeceklerini ve performans konusunda hayranların beklentilerini karşılamak istediklerini açıkladı. Oyunun yeni çıkış tarihinin 2022 yılı olarak güncelleyen şirket, oyunun hangi ayda ya da hangi dönemde çıkacağına dair henüz bir bilgi vermedi.