ABD merkezli görsel efekt şirketi ILM, The Mandalorian'ın 2. sezonunda kullanılan görsel efektlerin nasıl oluşturulduğunu gösteren bir video paylaştı. Video, görsel efekt çekimlerini bir araya getirmenin ayrıntılı sürecini gözler önüne seriyor.

2019 yılının sonlarında Disney+ üzerinden yayın hayatına başlayan The Mandalorian, daha ilk sezonuyla pek çok izleyiciden ve otoriteden tam not almayı başarmıştı. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ikinci sezonuyla da büyük beğeni toplayan dizi, özellikle de sinema filmlerini aratmayan görsel efektleriyle epeyce konuşuldu.

The Mandalorian'ın görsel efekt teknolojisinde çığır açtığı artık herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Peki, izleyenleri hayran bırakan tüm bu nefes kesici sahneler nasıl oluşturuluyor? The Mandalorian'ın da görsel efektlerini oluşturan ABD merkezli görsel efekt şirketi ILM, bu sorunun yanıtını arayanlar için bir video paylaştı. Gelin, bu videoya daha yakından göz atalım.

The Mandalorian'ın 2. sezonundaki görsel efektler nasıl oluşturuldu?

ILM'in resmi YouTube kanalından yayınlanan video, The Mandalorian'ın 2. sezonunda kullanılan çeşitli görsel efektlerin nasıl oluşturulduğunu gözler önüne seriyor. 3,5 dakika uzunluğundaki tanıtımda, görsel efekt çekimlerini bir araya getirmenin ayrıntılı süreci, post prodüksiyon sürecinde arka planların çekimlere nasıl yerleştirildiği ve çok daha fazlası gösteriliyor.

Tüm bu görsel efektlerin oluşturulmasını sağlayan ILM şirketi, 1975 yılında Star Wars yaratıcısı George Lucas tarafından kuruldu. Star Wars filmlerinin yanı sıra şirketin diğer çalışmaları arasında Karayip Korsanları, Harry Potter serisi ve Jurassic Park gibi sinema tarihinin en önemli yapımlarından bazıları yer alıyor. Şirket, yaptığı bu çalışmalarda yıllar içerisinde sayısız ödül ve adaylık kazandı.

Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ses getiren The Mandalorian'ın 3. sezonunun önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde izleyiciyle buluşması planlanıyor. Ancak henüz kesin bir tarih bulunmadığını ve şirketin planlarda değişikliğe gidebileceğini de unutmamak gerek.