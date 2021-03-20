Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa düşen güncel COVID-19 vaka sayılarını gösteren haritayı yayınladı. Yeni haritada, geçen haftaya kıyasla birçok ilde artış olduğu görülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 – 19 Mart 2021 tarihlerini kapsayan illere göre 100 bin nüfusa düşen COVID-19 vaka sayılarını gösteren güncel haritayı paylaştı. Bakan Koca, paylaşımını "Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün" notuyla paylaştı.

Paylaşılan güncel haritada Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa olmak üzere büyük şehirlerdeki vaka artışları dikkat çekiyor.

İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren harita:

Birçok ilde artışın gözlemlendiği haritada geçtiğimiz hafta 100 bin kişide 178,25 vaka sayısına sahip olan İstanbul'da bu sayı 251,12'ye yükseldi. Diğer büyükşehirlerden Ankara'da vaka sayısı 68,53'ten 107,99'a, İzmir'de ise 78,57'den 111,41'e çıktı.

Geçen haftanın haritasına yukarıdaki görselden göz atabilirsiniz.

Vaka sayısı 21 bini geçti:

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 20 Mart Cumartesi günü Türkiye'de toplam 21 bin 61 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi. Hasta sayısı 958 olarak açıklanırken, vefat edenlerin sayısının ise 95 olduğu belirtildi.

Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 992 bin 693'e çıktı. Bu hastalardan 2 milyon 807 bin 572'si virüsü yenip sağlığına geri kavuşurken, 29 bin 959 kişi ise virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.