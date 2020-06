The Outlast Trials İlk Tanıtım Videosu Yayınlandı

Outlast’ın yeni oyunu The Outlast Trials, Soğuk Savaş’ta hayatta kalmaya dayanan co-op bir oyun olacak. Böylece serinin geçmişteki tek kişilik oyunlarına kıyasla oldukça önemli değişiklikler ortaya çıkacak.

Geçmişte oynadığımız Outlast oyunları, tek kişilik moda sahip yapımlar olarak karşımıza çıkmıştı. Oyunun yapımcısı olan Red Barrels, yeni oyun The Outlast Trials’ta farklı bir yöne gitmeye karar verdi.

Dead by Daylight ve Friday the 13th gibi oyunlarda da gördüğümüz çoklu oyuncu özelliklerini The Outlast Trials’ta de göreceğiz. Yani oyuncular bu defa birlikte hayatta kalmaya çalışacaklar. Bunun nasıl olacağı ise henüz belli değil.

Kaçmak yetmez, beraber kaçmak lazım

Oyunla ilgili henüz herhangi bir oynanış videosu yayınlanmadığı için çok oyunculu modun tam olarak nasıl çalışacağını bilmiyoruz. Bildiğimiz şey ise ürkütücü koridorlarda peşimizden gelen envaiçeşit isimsiz korkunç yaratıktan kaçacağımız.

Oyunun 2021 yılında çıkacağını biliyoruz ancak elimizde kesin bir çıkış tarihi ya da yıl içerisinde herhangi bir dönemi işaret eden bir bilgi yok. Daha önceki oyunlarda gördüğümüz tek kişilik modun yerine bu defa başkalarıyla birlikte hareket etmemiz gerekebilecek. Ayrıca çok oyunculu olacak olması, oyun içinde de ona göre değişiklikler görebileceğimiz anlamına geliyor.

Matkap mı o?

Oyunun oynanış videosunu görmemiş olsak da daha önce bir kısa tanıtım videosunu izleme fırsatı bulmuştuk. Bu video bize oyunun içeriği hakkında bilgiler veriyor ve ne beklememiz gerektiğini gösteriyordu.

The Outlast Trials ismindeki Trial, deney ya da deneme anlamında kullanılıyor. Bizler de soğuk savaş döneminde pek de insanlıktan nasibini almamış bir grubun elinde denek olarak kullanılıyoruz. Gözlerimize takılan ve görünüşe göre kafatasımıza vidalanan gözlüklerimizle tutulduğumuz tesisten kaçmaya çalışıyoruz.

Öte yandan tanıtım videosunda en az 2 farklı denek görüyoruz. Bu deneklerden biri, bizim videoyu gözünden gördüğümüz erkek denek, diğeri de kadın denek. Muhtemelen oyunun çok oyunculu modunda bu karakterlerden birini seçmek mümkün olacak.

The Outlast Trials’ın PC Gaming Show 2020’de yayınlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

The Outlast Trials tanıtım videosu