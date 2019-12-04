Yeni Outlast Oyunu Duyuruldu: Çevrimiçi Oynanabilir Olacak

Outlast serisinin yapımcısı ve geliştiricisi olan Red Barrels, serinin yeni oyunu The Outlast Trials’ın posterini paylaştı ve bazı bilgiler verdi. Geliştirici ekip, yeni oyunun 4 kişiye kadar çevrimiçi deneyim sunacağını belirtti.

Kanadalı video oyun geliştiricisi Red Barrels’ın geliştirdiği ve yayınladığı Outlast serisi ilk olarak 4 Eylül 2013 tarihinde oyuncuların hayatına giriş yaptı. Özellikle korku oyunlarını seven kişiler için müthiş bir deneyim sunan Outlast, bu tür oyunlar arasında çıktığı gün itibariyle zirveye oynayabilen sayılı oyunlardan biri olmuştu. Kontrolden çıkmış bir deliler hastanesinde araştırma yapmaya giden bir gazeteciyi yönettiğiniz oyunda kendinizi ancak kaçarak ve saklanarak koruyabilmeniz, insanın içini tir tir titretmeye yetiyordu.

Daha sonrasında 2017 senesinde piyasaya sürülen devam oyunu Outlast 2’nin de fazlasıyla ilgi çekmesini yeterli bulan şirket, yeni oyununu duyurdu: The Outlast Trials. Geliştirici ekip, bu oyunun Outlast 1 ve 2’nin direkt olarak devamı olmadığın belirtti, yani bu da oyunun aslında Outlast 3’ün yerini almadığını ve biraz daha farklı bir deneyim sunacağını belirtiyor. Oyun, diğerleri ile aynı kurguya sahip olsa da bu sefer oyun Soğuk Savaş’ın ortasında geçecek ve bilinmeyen bir deneydeki kontrolden çıkmış denekleri konu alacak.

Outlast deneyimi çevrimiçi oynanabilir hale geliyor

Geliştirici Red Barrels, yeni Outlast oyununun çevrimiçi bir şekilde oynanabilir olacağının garantisini verdi. Red Barrels’ın kurucularından biri olan David Chateauneuf, “Takımımız, korku ve endişe duygusunu milyonlarca oyuncuya hissettirebilmek için çaba gösteriyor. Oyuncular,ister yalnız ister arkadaşlarıyla beraber oynasın, korkuyu hissedecekler” açıklamasını yaparak yeni oyunun isteğe bağlı olarak çevrimiçi bir şekilde oynanabileceğini garantiledi.

The Outlast Trials, isteğe bağlı olarak dört kişiye kadar çevrimiçi bir şekilde oynanabilecek. Bu da eğer oyunu satın alırsanız bir, iki veya üç arkadaşınızla birlikte Outlast deneyimini yaşayabileceğiniz anlamına geliyor.

Geliştirici ekibin belirttiklerine göre The Outlast Trials şimdilik henüz geliştirme sürecinin ilk aşamalarında, bu da oyunun çıkışı için hâlâ uzun bir zaman olduğu anlamına geliyor. Red Barrels, oyunun ne zaman piyasaya sürüleceğini ve hangi platformlar için piyasaya sürüleceğini paylaşmamış olsa da detaylı bilgilerin yakın zamanda geleceğinin sözünü verdi. Oyun ile ilgili geliştirmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.