PlayStation 5'in dün geceki etkinliğinde tanıştığımız oyunlardan bir tanesi de Returnal'dı. Üçüncü şahıs nişancı türünde bir korku oyunu olarak karşımıza çıkan Returnal, oyunseverleri ciddi anlamda etkileyecek gibi görünüyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, dün gece düzenlediği bir etkinlikte yaklaşmakta olan yeni oyun konsolu PlayStation 5'i resmen tanıttı. Şirket tarafından yapılan yayında PlayStation 5'in tasarımının yanı sıra konsol için yayınlanacak pek çok oyunu da gördük. "The Future of Gaming" başlıklı etkinlik kapsamında gördüğümüz oyunlardan bir tanesi de "Returnal" olarak karşımıza çıktı.

Housemarque tarafından geliştirilen oyun, temelinde bir üçüncü şahıs nişancı deneyimi sunuyor. Geliştirici ekip, TPP türüne eklediği korku ögeleriyle Returnal'ı daha da etkileyici hale getirmeyi amaçlıyor. Gezegenimizden uzaklarda geçecek bu oyunda, bir kadının hikayesine eşlik edeceğiz.

PlayStation 5'in çıkışıyla birlikte tanışacağımız Returnal, bir kadın astronotun başına gelen olayları anlatıyor. Bir uzay yolculuğu sırasında kaza yapan bu kadın astronot, Dünya'dan çok uzakta bir gezegende yalnız olduğunu sanacak. Ancak hiçbir şey beklenildiği gibi olmayacak ve dünya dışı yaratıklar, bu astronota zorlu ve korku dolu anlar yaşatacak.

Oyunla ilgili çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak oyunun Roguelike mekaniğini içereceğini şimdiden söyleyebiliriz. Yani astronotun her ölümü, uzayın derinliklerini biraz daha değiştirecek. Aksiyon dolu bu korku oyunu, oyunseverlerin favorilerinden biri olacak gibi görünüyor. Dilerseniz artık sizleri, Returnal için hazırlanan tanıtım videosuyla baş başa bırakalım.

Returnal fragman