Punisher, Netflix'te geçirdiği 2 sezonun ardından ani bir kararla iptal edilmişti. Dizinin iptali binlerce hayranı kızdırdı ve uzun zamandır dizinin kaderi hakkında yeni bir gelişme bekliyordu. Şimdilerde Disney+'da dizinin üçüncü sezonu için hazırlıklara başlandığı söylentileri dolaşıyor. Biz de dizi hakkında bilinen bütün detayları sizlerle paylaşmak istedik.

Punisher, 2 sezon boyunca Netflix tarafından yayınlandı ve diziye olan ilgi her ne kadar çok yoğun olsa da Netflix bir anda Punisher da dahil olmak üzere 4 farklı Marvel dizisini bazı sebeplerden dolayı iptal etmişti. Hem Punisher’ın hem de diğer Marvel dizilerinin hayranları sayıca fazlaydı ve hepsinin bir anda iptal edilmesi Eminem de dahil birçok kişiyi kızdırdı.

Her ne kadar Disney+ platformuna geçiş yapmayacak karakterler arasında gösterilse de Punisher, söylentilere göre geri dönecek. Hatta Disney'in bu konuda hazırlıkları olduğu da belirtiliyor.

Punisher 3. sezonda kimler olacak?

Ne Marvel ne de Disney, Punisher’ın oyuncu kadrosu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Resmi bir açıklama gelmese de kadroda kimlerin olacağı konusunda birkaç tahmin var.

Jon Bernthal’ın dizide Frank Castle rolüyle göstermiş olduğu başarı konusunda tartışmaya gerek yok. Disney’in ya da Marvel’ın Frank karakteri için başka bir oyuncu seçmesi büyük bir hata olur, seçse bile bu seçime karşı tepki gösterecek binlerce kişi bulunuyor.

Bu sebepten dolayı şimdilik Jon Bernthal’ın kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Castle karakteri dizide olduğu sürece Dinah Madani karakteriyle Amber Rose Revah ve Curtis “Curt” Hoyle karakteriyle Jason R Moore’un da dizide olması kaçınılmaz gibi duruyor.

Oyuncu kadrosundaki yan isimlerin ise John Pilgrim rolünde Josh Stewart, Amy Bendix rolünde Giorgia Whigham, David Leiberman rolünde Ebon Moss-Bachrach ve son olarak David’in eşi Sarah Leiberman rolünde ise Jaime Ray Newman olması bekleniyor.

3. sezonda Daredevil olacak mı?

Frank Castle’ın Daredevil’ın ikinci sezonunda yer almasının ardından hayranların aklına Daredevil’in de Punisher’a gelip gelmeyeceği sorusu geldi. Charlie Cox’un Punisher’da rol almasını elbette bütün Marvel hayranları tarafından istenilen bir olay.

Punisher’ın senaristi Steve Lightfoot, verdiği bir röportajda Punisher ve Daredevil çizgi romanlarında iki karakter arası çok fazla kesişen nokta olduğunu ve aralarında derin bir geçmiş ve tarih olduğunu söyledikten sonra, bu geçmişi biraz araştırmanın güzel olabileceğini belirtti.

Lightfoot, aynı röportajda Daredevil’in tarihinde Kingpin (Vincent D'Onofrio) gibi kötü karakterlerin de olduğunu ve bu karakterleri şovun içine geri katmanın son derece eğlenceli olacağını söyledi.

Punisher 3. sezonda bizi neler bekliyor?

İkinci sezonun sonunda Castle, sonunda ailesinin intikamını alabilmişti ve Amy ve Pilgrim ile yollarını ayırmaya karar verdi. 3 aylık bir sürenin ardından Madani, Castle’a CIA'de görevlendirilmek üzere kiralık katil olarak bir iş teklifinde bulunmuştu. Castle, adalet arayışını CIA ile değil, kendi bildiği yollarla çözerek “Punisher” unvanıyla yola yalnız devam etmeye karar vermişti.

Steve Lightfoot, verdiği bir başka röportajda “Dizinin devamında ne olacağı hakkında çok güzel fikirlerim var ve gerçekten çok heyecanlıyım. Marvel’da ne olacağını biliyor ve onlar da en az benim kadar heyecanlı” diyor. Netflix’in Punisher’ın fişini çekmesi, olay örgüsünün tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Eğer Steve Lightfoot söylediği kadar heyecanlıysa Punisher kaldığı yerden hayranlarını büyülemeye devam edecekmiş gibi duruyor.

Punisher yeni fragmanı yayınladı mı?

Herkesin büyük bir heyecan ve merakla Punisher fragmanı beklediğini biliyoruz. Ancak ne yazık ki dizinin yeni sezonu hakkında ne bir fragman ne de çekimlere ait bir görüntü basına verildi. Beklentileri artırmak ve hayranları daha da heyecanlandırmak için fragmanın bir an önce yayınlanması bizce çok güzel bir hareket olur.

Punisher 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Dizinin 3. sezon çıkış tarihiyle alakalı henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin ilk sezonu 2018 Kasım ayında, ikinci sezonu ise Netflix tarafından 19 Ocak 2019’da yayınlanmıştı. Yapılan tahminler 3. Sezon’un 2021 kışından önce yayınlanmayacağı yönünde. Hayranlar her ne kadar yeni sezon için son derece heyecanlı olsa da Punisher’ı görebilmek için biraz daha bekleyeceğiz gibi duruyor. Bunun nedeni ise elbette Netflix'ten Disney+'a geçiş.

Punisher, MCU’ya katılacak mı?

Yazılan açık mektupta Marvel’ın Defenders’ı devam ettireceği belirtilerken, bunun ne zaman veya nasıl olacağı hakkında hiçbir açıklamada bulunulmadı. Yapılan iddialara göre Marvel’ın bu karakterleri tekrar kullanabilmesi için Netflix iptalinin üzerinden tam 2 yıl geçmesi gerektiği söyleniyor.

Daredevil, Jessica Jones ve Punisher dizilerinde dedektif Brett Mahoney’i canlandıran Royce Johnson, ComicBook adlı internet sitesine verdiği bir röportajda “Söylentilere göre karakterlerin Defenders’a geri dönebilmesi için imzalan 18-24 aylık bir anlaşma var ve eğer Disney ve Marvel böylesine uzun bir süre beklerse karakterlere geri dönebilmek kolay olur mu gerçekten bilemiyorum” dedi. Frank Castle karakterini canlandıran Jon Bernthal’ın MCU’ya dönüp dönemeyceği hakkında daha önce yazmış olduğumuz içeriğimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Punisher dizisi hakkında diğer bilgiler:

Konusu:

Punisher, karısını ve çocuklarının ölümünün ardından intikam ateşiyle yanıp tutuşan Frank Castle’ın hikayesini anlatıyor. Ailesinin intikamını alabilmek için New York’un yeraltının derinliklerine doğru inmek zorunda kalan Punisher, zamanla sadece ailesinin değil, yapılan bütün adaletsizliklerin intikamını almaya yemin eder.

Punisher neden iptal edilmişti?

Punisher ve Marvel’a ait diğer Iron Fist, Luke Cage ve Jessica Jones dizileri bir anda art arda Netflix tarafından iptal edildi. Hayranların aklına ilk önce reyting problemleri gelse de bütün diziler dünya çapında son derece popülerdi.

Aslında Netflix’in bu dizileri iptal etmesinin ardında farklı bir neden yatıyor. Disney, daha önce Marvel karakterlerinin Netflix tarafından kullanılmasına izin vermişti. Netflix’de bu tür kahramanlara ait dizilerin prodüksiyonluğu üstlendi ve süper kahraman yapımlarının ne kadar pahalıya mal olacağını tahmin edebilirsiniz.

Netflix bu kahramanlara yatırım yapmaya devam ederken Disney Netflix’e rakip olacak çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Disney Plus’ı çıkaracağını duyurdu. Eğer Netflix Marvel dizilerinin çekimlerine devam etseydi, rakibi için sağlam bir altyapı oluşturmuş olacaktı. Netflix, rakibini beslemek yerine dizilerin çekimlerini durdurarak bütün işi Disney’e bıraktı.

Marvel, Netflix’in dizileri iptal etmesinin ardından hayranlara açık bir mektup yazdı ve şirketin bu konu hakkında neler düşündüğünü ve hissettiğini satırlara döktü. Yazılan mektupta iptal edilen dizilerin birbirinden başarılı senaryolara ve oyunculara sahip olduğu, şirketin şimdilik bu başarılı yapımları durdurma kararı aldığını ancak bunun bir son olmadığı belirtildi.

Dizilerin iptalleri, Eminem gibi dünyaca ünlü yıldızları da çok kızdırdı ve Netflix bütün dünyadan tepki toplamaya başladı. Netflix aldığı sert tepkilere ve eleştirilere rağmen haklı olarak verdiği karardan vazgeçmedi.