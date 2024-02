Bu içeriğimizde The Undoing benzeri dizileri derledik. 2020 yılında Netflix'te yayımlanan The Undoing, o dönem birçok izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Lafı uzatmadan bol bol ipucu kovalayacağımız, ''Yok artık bunu da düşünmemiştim.'' dedirtecek The Undoing benzeri dizi listemize geçelim.

İlk bölümünden itibaren seyircisini kendisine bağlayan 2020 yapımı The Undoing, New York'un seçkinlerinin lüks ama her zaman göz alıcı olmayan yaşamlarıyla sarmalanmış, gerilim, gizem ve mahkeme salonu dramasının parlak bir örneği olarak önümüze çıkıyor. Bu psikolojik gerilim, merak seviyesini giderek artıran bir seviyede aldatma, aşk ve ihanetten oluşan karmaşık bir dokuyla örülüyor.

Biz de bu tarz dizilerden hoşlanan okurlarımız için The Undoig benzeri dizileri derlemeye karar verdik.

Listemize başlamadan önce The Undoing'i hatırlayalım:

Yıl: 2020

2020 Oyuncular: Nicole Kidman, Hugh Grant, Matilda de Angelis

Nicole Kidman, Hugh Grant, Matilda de Angelis Tür: Dram, Gizem, Psikolojik Gerilim

Dram, Gizem, Psikolojik Gerilim Yönetmen: Susanne Bier

Susanne Bier IMDb: 7.4

Nicole Kidman'ın ilk kitabını yayımlamanın eşiğindeki başarılı terapist Grace Fraser'ı, Hugh Grant'in de onun çekici ve sadık kocası Jonathan Fraser'ı canlandırdığı dizide bir cinayetin merkezinde mükemmel bir hayatın ilmek ilmek çözülüşüne şahit oluyoruz. Bir ölüm haberi ve kaybolan eşi, Grace'in hayatını altüst ederken, bizleri de birini gerçekten ne kadar tanıyabileceğimizi düşündüren bir gerçek arayışına çıkarıyor. Oldukça başarılı işlenmiş bir "Kim yaptı?" polisiyesi olan bu dizi Jean Hanff Korelitz'in "You Should Have Known" adlı romanının esnekçe yorumlanmış bir versiyonu.

The Undoing benzeri diziler:

Sharp Objects

Big Little Lies

Broadchurch

Mindhunter

The Night Of

The Affair

Karanlık sırlar ve yaralarla dolu bir labirent: Sharp Objects

Yıl: 2018

2018 Oyuncular: Amy Adams, Patricia Clarkson, Chris Messina

Amy Adams, Patricia Clarkson, Chris Messina Tür: Psikolojik Gerilim, Dram, Gizem

Psikolojik Gerilim, Dram, Gizem Yönetmen: Marti Noxon

Marti Noxon IMDb: 8

"Gone Girl"ün yazarı Gillian Flynn'in bir gazetecinin bir dizi vahşi cinayeti haber yapmak için memleketine döndüğü romanının bu uyarlamasında Amy Adams başrolde. Sharp Objects, karakterlerinin ruhlarının karanlık köşelerini The Undoing ile aynı yoğunlukta keşfeden, psikolojik kıvrımlar ve dönüşlerle dolu, yavaş yavaş açılan bir dizi. Dizi, güney gotik atmosferini ustalıkla kullanarak aile, travma ve geçmişin hayaletleri üzerine bir hikâye örüyor. Sharp Objects kişilik bozuklukları, Munchausen sendromu, travmalar, yas, alkol kullanım bozukluğu gibi adli vakaların ve psikiyatristlerin karşılaştığı diğer çeşitli temalarla hikâye katmanlarını örüyor.

The Undoing'den daha karanlık bir drama: Big Little Lies

Yıl: 2017

2017 Oyuncular: Nicole Kidman, Laura Dern, Reese Witherspoon, Alexander Skarsgård

Nicole Kidman, Laura Dern, Reese Witherspoon, Alexander Skarsgård Tür: Dram, Gizem, Kara Mizah

Dram, Gizem, Kara Mizah Yönetmen: Jean-Marc Vallee, Andrea Arnold

Jean-Marc Vallee, Andrea Arnold IMDb: 8.4

HBO 2020 yılında The Undoing yapımıyla bizleri ekran başına kilitlemeden üç yıl kadar önce, varlıklı yaşamın zenginliğini cinayet ve yalanlarla harmanlayan bir başka başyapıt olan Big Little Lies vardı. Aralarında Reese Witherspoon, Nicole Kidman (yine, çünkü neden olmasın?) ve Shailene Woodley'nin de bulunduğu, Hollywood'da "Kadroya bak be!" dedirten isimlere sahip olan dizi, görünüşte mükemmel hayatlara sahip üç annenin cinayet noktasında çözülen yaşamlarının derinliklerine dalıyor. Dizi, Monterey, Kaliforniya'nın nefes kesici arka planında geçen duygular, sırlar ve yalanlarla dolu bir rollercoaster.

Küçük bir kasabada büyük sırlar: Broadchurch

Yıl: 2013

2013 Oyuncular: David Tennant, Olivia Colman, Andrew Buchan, Jodie Whittaker

David Tennant, Olivia Colman, Andrew Buchan, Jodie Whittaker Tür: Suç ve Gizem Draması

Suç ve Gizem Draması Yönetmen: Matt Gray

Matt Gray IMDb: 8.4

New York'un silüetinden İngiliz sahillerine geçen Broadchurch bizlere farklı bir yoğunluk sunuyor. David Tennant ve Olivia Colman, birbirine sıkı sıkıya bağlı küçük bir toplumda genç bir çocuğun ölümünü araştıran dedektifleri canlandırıyor. Dizi, gerilim yaratma ve karakterleri izleyiciye katman katman tanıtmada ustaca tasarlanmış. Ayrıca biz izleyicileri en sonuna kadar tahminlerde bulunmaya zorluyor. Kederin, sırların ve şüphenin küçük bir kasabadaki etkisinin betimlenişi duygusal derinlik ve gizemlerle yankılanıyor.

Seri katillerin zihinlerine dalış: Mindhunter

Yıl: 2017

2017 Oyuncular: Jonathan Groff, Holt McCallany, Hannah Gross, Anna Torv

Jonathan Groff, Holt McCallany, Hannah Gross, Anna Torv Tür: Suç Draması, Psikolojik Gerilim

Suç Draması, Psikolojik Gerilim Yönetmen: Joe Penhall

Joe Penhall IMDb: 8.6

The Undoing'in psikolojik yönü ilgisini çekenlerin hoşuna gidecek Mindhunter, güdülerini anlamak için seri katillerin zihinlerine dalıyor. Gerçek seri katillerin hikâyelerinin bu şekilde ustaca bir araya getirilmesi büyüleyici bir izleme deneyimi yaşatıyor. Manson, Co-ed Katili, BTK ve Son of Sam gibi figürlerin ve onların karmaşık hikâyelerinin sunumu, sürükleyici suç yapımlarını sevenlerin beğenisini kazanacak. Jonathan Groff ve Holt McCallany, 1970'lerin sonunda modern seri katil profillemenin gelişimine öncülük eden FBI ajanlarını canlandırıyor. Bu dizi sadece suçun kendisine odaklanmakla kalmıyor, suçun arkasındaki psikolojiyi de derinlemesine inceliyor.

Bir gece tüm hayatınızı değiştirebilir: The Night Of

Yıl: 2016

2016 Oyuncular: Riz Ahmed, John Turturro, Sofia Black D'Elia

Riz Ahmed, John Turturro, Sofia Black D'Elia Tür: Dram

Dram Yönetmen: Richard Price, Steven Zaillian

Richard Price, Steven Zaillian IMDb: 8.4

Riz Ahmed'in başrolde olduğu dizide tıpkı The Undoing gibi her şeyi değiştiren bir geceyle başlayan bir suç dramasına şahit oluyoruz. Partilerle geçen bir gecenin ardından genç bir adam uyandığında birlikte olduğu kadının vahşice öldürüldüğünü görür ve neler olduğunu hatırlamaz. The Night Of, The Undoing'in merkezindeki gibi gerçek ve algı temalarımızı sorgulayarak, hukuk sisteminin arka planını, kamuoyunun etkisini ve ana karakterin suçlamalar karşısında geçirdiği kişisel dönüşümü inceliyor.

İki bakış açısı ve tek bir gerçek: The Affair

Yıl: 2013 - 2017

2013 - 2017 Oyuncular: Ruth Wilson, Dominic West, Maura Tierney, Joshua Jackson

Ruth Wilson, Dominic West, Maura Tierney, Joshua Jackson Tür: Dram, Gizem, Psikolojik dram

Dram, Gizem, Psikolojik dram Yönetmen: Hagai Levi, Sarah Treem

Hagai Levi, Sarah Treem IMDb: 7.9

Evlilik dışı bir ilişkinin duygusal ve psikolojik etkilerini inceleyen The Affair, tıpkı The Undoing'e benzer biçimde hafıza arasındaki karmaşık dinamikleri araştırıyor. Gizli bir ilişkiye karışan iki karakterin bakış açıları arasında bölünmüş bir anlatıya sahip olan dizi, öznellik ve eylemlerimizin sonuçları hakkında ilgi çekici bir keşif sunuyor. Hikâye, her bir karakterin olayları kendi bakış açısından ya da hatırladığı şekilde anlatmasıyla yavaş yavaş açılıyor. Bu diziyi bizce diğerlerinden ayıran en özgün yönü, her karakterin hikâyeyi farklı bir şekilde algılaması veya hatırlaması. Gerçeği söyleyenin kim olduğunu asla tam olarak bilemediğiniz bu dizide, kendinizi sürekli tahmin yürütürken bulabilirsiniz.

Bu dizilerin konusu özünde insan doğasının, ilişkilerinin ve gerçek arayışının karmaşıklığına bir yolculuk sunuyor. Bu The Undoing benzeri diziler gizem ve dramı keşfetme, benzersiz hikâye anlatımı, unutulmaz oyuncuları ile izleyicileri koltuklarının ucunda tutmalarıyla öne çıkıyor. Eğer The Undoing programınızda bir boşluk bıraktıysa, bu dizilerden herhangi birinin bu boşluğu gerilim, drama ve psikolojik entrika dokunuşlarıyla dolduracağına eminiz. Sizlerin önermek istediği entrika ve gizemlerle dolu yapımlar var mı?

