Dizilerle aranız nasıl? Dizi izlemek hayatınızın bir parçası mı, yoksa sadece arada sırada eğlenmek için mi izliyorsunuz? Ne olursa olsun, bu testte sizi zorlamak istiyoruz. Çünkü size dizilerin sadece tek bir sahnesini göstereceğiz ve siz de hangi dizilere ait olduklarını bilmeye çalışacaksınız. İddialı olanları aşağıya alalım.

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