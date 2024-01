Dizilerle aranız nasıl? Dizi izlemek hayatınızın bir parçası mı, yoksa sadece arada sırada eğlenmek için mi izliyorsunuz? Ne olursa olsun, bu testte sizi zorlamak istiyoruz. Çünkü size dizilerin sadece tek bir sahnesini göstereceğiz ve siz de hangi dizilere ait olduklarını bilmeye çalışacaksınız. İddialı olanları aşağıya alalım.

Hem geçmişte hem de günümüzde epey ses getiren dizilerin yer aldığı bu testimizde, sizi biraz zorlamak istiyoruz. "Gündemdeki dizileri asla kaçırmam ve bu konuda benden daha iyisi yok." diyerek bize meydan mı okuyorsunuz? O zaman bu test tam da size göre!

Ancak gözünüz korkmasın, bazı durumlarda size insaflı davranmaya çalışacağız. İpuçlarını dikkatli okumayı unutmayın. Bakalım hepsini bilebilecek misiniz?

Kolay bir açılış olsun istedik, zira yavaş yavaş zorlaştıracağız.

A) House of the Dragon

B) Game of Thrones

C) The Witcher

D) Vikings

CEVAP

Bir ara Türkiye'deki herkes ekrana kilitlenmiş bir şekilde bu diziyi izliyordu. Sonu da bildiğiniz gibi...

A) La Casa De Papel

B) Dark

C) Supernatural

D) Lost

CEVAP

Biraz güncele dönelim, dizinin hayranları bu görselden şıp diye bilecektir.

A) Mindhunter

B) Suits

C) Afterlife

D) Doctor Who

CEVAP

Düştüm zombi damlarına öğüt veren bol olur.

A) The Walking Dead

B) Kingdom

C) All of Us Are Dead

D) The Last of Us

CEVAP

Bu ünlü meme'in hangi diziye ait olduğunu hatırlayabilecek old izleyiciler var mıdır aramızda?

A) Better Call Saul

B) Poker Face

C) Narcos

D) Breaking Bad

CEVAP

Kendisini görmemiz bile tüylerimizi diken diken etti.

A) Prison Break

B) Peaky Blinders

C) Banshee

D) Escape at Dannemora

CEVAP

Bu tüylü dostumuz pek de sevimli gözükmüyor sanki.

A) The Originals

B) Wednesday

C) The Vampire Diaries

D) Teen Wolf

CEVAP

Çözülmeyi bekleyen bir sürü gizem var.

A) Stranger Things

B) 13 Reasons Why

C) Squid Game

D) Locke & Key

CEVAP

"A Jedi..." repliğini bilmeyen yoktur herhâlde.

A) Obi-Wan Kenobi

B) Ahsoka

C) The Mandalorian

D) Andor

CEVAP

Unicorn'lu çanta detayından anında anlamanız gerekirdi.

A) Dexter

B) Altered Carbon

C) Snowpiercer

D) Black Mirror

CEVAP

Testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız, kaçta kaç yapabildiniz?

Sonuçlarınızı ve serinin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın! Bir dahaki test içeriğimizde görüşmek üzere.

İlginizi çekebilecek diğer test içeriklerimiz: