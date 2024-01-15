Hem geçmişte hem de günümüzde epey ses getiren dizilerin yer aldığı bu testimizde, sizi biraz zorlamak istiyoruz. "Gündemdeki dizileri asla kaçırmam ve bu konuda benden daha iyisi yok." diyerek bize meydan mı okuyorsunuz? O zaman bu test tam da size göre!
Ancak gözünüz korkmasın, bazı durumlarda size insaflı davranmaya çalışacağız. İpuçlarını dikkatli okumayı unutmayın. Bakalım hepsini bilebilecek misiniz?
Kolay bir açılış olsun istedik, zira yavaş yavaş zorlaştıracağız.
A) House of the Dragon
B) Game of Thrones
C) The Witcher
D) Vikings
Bir ara Türkiye'deki herkes ekrana kilitlenmiş bir şekilde bu diziyi izliyordu. Sonu da bildiğiniz gibi...
A) La Casa De Papel
B) Dark
C) Supernatural
D) Lost
Biraz güncele dönelim, dizinin hayranları bu görselden şıp diye bilecektir.
A) Mindhunter
B) Suits
C) Afterlife
D) Doctor Who
Düştüm zombi damlarına öğüt veren bol olur.
A) The Walking Dead
B) Kingdom
C) All of Us Are Dead
D) The Last of Us
Bu ünlü meme'in hangi diziye ait olduğunu hatırlayabilecek old izleyiciler var mıdır aramızda?
A) Better Call Saul
B) Poker Face
C) Narcos
D) Breaking Bad
Kendisini görmemiz bile tüylerimizi diken diken etti.
A) Prison Break
B) Peaky Blinders
C) Banshee
D) Escape at Dannemora
Bu tüylü dostumuz pek de sevimli gözükmüyor sanki.
A) The Originals
B) Wednesday
C) The Vampire Diaries
D) Teen Wolf
Çözülmeyi bekleyen bir sürü gizem var.
A) Stranger Things
B) 13 Reasons Why
C) Squid Game
D) Locke & Key
"A Jedi..." repliğini bilmeyen yoktur herhâlde.
A) Obi-Wan Kenobi
B) Ahsoka
C) The Mandalorian
D) Andor
Unicorn'lu çanta detayından anında anlamanız gerekirdi.
A) Dexter
B) Altered Carbon
C) Snowpiercer
D) Black Mirror
Testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız, kaçta kaç yapabildiniz?
Sonuçlarınızı ve serinin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın! Bir dahaki test içeriğimizde görüşmek üzere.
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