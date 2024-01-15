Bu Dizileri Tek Karesinden Tanıyıp 10'da 10 Yapabilecek misin? Baştan Uyaralım, Göründüğü Kadar Kolay Değil!

13 dk okuma süresi
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Dizilerle aranız nasıl? Dizi izlemek hayatınızın bir parçası mı, yoksa sadece arada sırada eğlenmek için mi izliyorsunuz? Ne olursa olsun, bu testte sizi zorlamak istiyoruz. Çünkü size dizilerin sadece tek bir sahnesini göstereceğiz ve siz de hangi dizilere ait olduklarını bilmeye çalışacaksınız. İddialı olanları aşağıya alalım.

Hem geçmişte hem de günümüzde epey ses getiren dizilerin yer aldığı bu testimizde, sizi biraz zorlamak istiyoruz. "Gündemdeki dizileri asla kaçırmam ve bu konuda benden daha iyisi yok." diyerek bize meydan mı okuyorsunuz? O zaman bu test tam da size göre! 

Ancak gözünüz korkmasın, bazı durumlarda size insaflı davranmaya çalışacağız. İpuçlarını dikkatli okumayı unutmayın. Bakalım hepsini bilebilecek misiniz?

Kolay bir açılış olsun istedik, zira yavaş yavaş zorlaştıracağız.

Ejderha Kayası Daenerys Targaryen Game of Thrones

A) House of the Dragon

B) Game of Thrones

C) The Witcher

D) Vikings

CEVAP

Bir ara Türkiye'deki herkes ekrana kilitlenmiş bir şekilde bu diziyi izliyordu. Sonu da bildiğiniz gibi...

Lost dizi, Lost final

A) La Casa De Papel

B) Dark

C) Supernatural

D) Lost

CEVAP

Biraz güncele dönelim, dizinin hayranları bu görselden şıp diye bilecektir.

David John Bradley, Ray Johnson Afterlife alzheimer

A) Mindhunter

B) Suits

C) Afterlife

D) Doctor Who

CEVAP

Düştüm zombi damlarına öğüt veren bol olur.

Zombi dizileri, All of us are dead netflix zombi

A) The Walking Dead

B) Kingdom

C) All of Us Are Dead

D) The Last of Us

CEVAP

Bu ünlü meme'in hangi diziye ait olduğunu hatırlayabilecek old izleyiciler var mıdır aramızda?

Huell Babineaux Saul Goodman Breaking Bad, paranın üstüne yatma sahnesi

A) Better Call Saul

B) Poker Face

C) Narcos

D) Breaking Bad

CEVAP

Kendisini görmemiz bile tüylerimizi diken diken etti.

Charles

A) Prison Break

B) Peaky Blinders

C) Banshee

D) Escape at Dannemora

CEVAP

Bu tüylü dostumuz pek de sevimli gözükmüyor sanki.

Kurt adam Wednesday, Wednesday Netflix, Enid Sinclair

A) The Originals

B) Wednesday

C) The Vampire Diaries

D) Teen Wolf

CEVAP

Çözülmeyi bekleyen bir sürü gizem var.

Gökkuşağı odası Eleven, Stranger Things Netflix dizi

A) Stranger Things

B) 13 Reasons Why

C) Squid Game

D) Locke & Key

CEVAP

"A Jedi..." repliğini bilmeyen yoktur herhâlde.

Star Wars dizi, The Mandalorian, Luke Skywalker

A) Obi-Wan Kenobi

B) Ahsoka

C) The Mandalorian

D) Andor

CEVAP

Unicorn'lu çanta detayından anında anlamanız gerekirdi.

Netflix Altered Carbon, Takashi

A) Dexter

B) Altered Carbon

C) Snowpiercer

D) Black Mirror

CEVAP

Testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız, kaçta kaç yapabildiniz?

Sonuçlarınızı ve serinin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın! Bir dahaki test içeriğimizde görüşmek üzere.

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