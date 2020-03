2010 yılından bu yana evlerimize konuk olan zombi temalı The Walking Dead dizisinin heyecanla beklenen 10. sezon finali, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Bugüne kadar yaklaşık 20 bin insanın hayatını kaybetmesine yol açan COVID-19 pandemisi, diğer sosyal alanlar gibi dizi ve sinema sektörünü de derinden etkiledi. James Bond: No Time to Die, Fast & Furious 9 ve Black Widow dahil pek yüksek profilli yapımın ertelenmesine neden olan bu kez de sevilen dizi The Walking Dead’i vurdu.

Zombi temalı dizinin arkasındaki prodüksiyon şirketi olan AMC tarafından yapılan açıklamada, The Walking Dead’in 10. sezon finalinin koronavirüs salgını sebebiyle ileri bir tarihte yayınlanacağı ifade edildi. Normalde 12 Nisan’da izleyicilerle buluşması planlanan final bölümü, bu yıl içinde özel bir bölüm olarak yayınlanacak.

Salgına karşı alınan sıkı tedbirler nedeniyle 10. sezon finalinin prodüksiyon sürecini tamamlayamayan AMC, sevilen dizinin 5 Nisan’da yayınlanacak 15. bölümüyle sezona nokta koyacağını açıkladı. Şirket, 10 yıllık maceraya noktayı koyacak olan final bölümü için ise henüz kesin bir tarih paylaşmadı.

AMC, daha önce de The Walking Dead’in yeni spin-off serisi World Beyond’un yine koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini duyurmuştu. İlk kez geçtiğimiz nisan ayında duyurusu yapılan World Beyond, Robert Kirkman tarafından yaratılan The Walking Dead evreninde izleyeceğimiz üçüncü dizi olacak.

Öte yandan AMC, serinin kült karakterlerinden Rick Grimes’i merkez alan bir film üçlemesi üzerinde çalışıyor. 9. sezonun 5. bölümüyle diziye veda eden Rick’in maceralarını anlatacak olan serinin başrolünde Andrew Lincoln olacak. Üçlemedeki ilk film muhtemelen bu yıl gösterime girecek. AMC’ye yakın kaynaklar, devam eden koronavirüs pandemisinin filmin vizyon tarihini etkilemeyeceği yönünde. Son olarak, salgın nedeniyle gösterim tarihi ertelenen filmlere buradan ulaşabilirsiniz diyerek, haberimize noktayı koyalım.