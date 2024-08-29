2,5 yıl önce duyurulan The Witcher 4 konusunda nihayet önemli bir gelişme yaşandı. CD Projekt Red, oyunun tam prodüksiyon aşamasına gireceğini duyurdu.

Açık dünya yapıya sahip fantastik aksiyon RPG’si The Witcher, şüphesiz oyun dünyasının en çok sevdiği serilerden biriydi. Öyle ki bazıları, 2015’te çıkan The Witcher 3: Wild Hunt, yapılmış en iyi oyunlardan biri olarak nitelendiriyordu. Bu nedenle de serinin yeni yapımları merakla bekleniyordu.

CD Projekt Red, The Witcher 4’ü 2022 yılında “Yeni bir efsane başlıyor.” ifadeleriyle resmen duyurulmuştu. Ancak o zamandan beri hakkında pek bilgi edinememişti. Sadece Kasım 2023’te şirketin yarısının projede görevlendirildiği ortaya çıkmıştı. Bugün ise seriyi sevenlerin hayranını tavan yaptıracak bir şey yaşandı.

The Witcher 4, resmen “tam prodüksiyon” sürecine giriyor

CD Projekt Red tarafından yapılan açıklamalara göre şimdilik “The Witcher 4” olarak bilinen yeni oyun, çok yakında “tam prodüksiyon” evresine girecek. Bu da şirketin tüm çalışanlarının bu projeye yoğunlaşacağını ve oyun büyük oranda son hâlini almaya başlayacağı anlamına geliyor. Tabii ki ne kadar süreceği belirsiz. Oyun geliştirme sürecinde en uzun sürebilen aşama bu olabiliyor.

Basın açıklamasında CEO Michal Nowakowski bu müjdeli haberi paylaştı. Ekibin, şu ana kadar oyun konusunda önemli gelişmeler kaydettiğini söylerken bunun sayesinde ön geliştirme aşamasından tam prodüksiyon aşamasına geçiş yapabildiklerini ekledi.

Bunlar dışında şirket, Orion kod adlı Cyberpunk 2 için de planlama aşamalarına geldi. CD Projekt Red’in aynı zamanda şimdilik Sirius Projesi olarak adlandırdığı bir Witcher oyunu daha geliştirmeyi planladığını ekleyelim.

The Witcher 4 hakkında çok az şey biliyoruz. Çıkış tarihi konusunda bir bilgi bulunmuyor. Hikâyesine ilişkin ise sadece şirketin yaptığı “Yeni The Witcher efsanesinin ilk bölümü” ifadeleri bulunuyor. Bu da önceki oyunların aksine birçok yenilikle karşılaşacağız demek. Daha önce çıkan iddialarda Geralt’ın oyunda yer alacağı ancak ana karakter olmayacağı öne sürülmüştü. Daha fazla şey öğrenmek için beklememiz gerekiyor.