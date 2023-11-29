CD Projekt Red'in yatırımcı toplantısında yapılan açıklamalara göre şirket çalışanlarının neredeyse yarısı The Witcher 4 üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Ekibin ileride daha da genişlemesi bekleniyor.

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 üzerinde yaptığı çalışmalarla oyuncuların gönlünü almayı başarmış ve oyunun kalitesini oldukça yukarılara taşımıştı. Yakın zamanda da oyunun genişleme paketi olan Phantom Liberty piyasaya sürülmüştü. Firma çalışanları şimdi rotayı The Witcher 4'e çevirmiş durumda. Bu konuda heyecan yaratan bir açıklama da geldi.

CD Projekt Red çalışanları The Witcher 4'e odaklanıyor

CD Projekt Red'in son çeyrek sonu yatırımcı toplantısında, geliştirilmekte olan oyun projeleri hakkında açıklamalar yapıldı. Firmanın CEO'su Adam Kicinski, şu anda 330 çalışanın The Witcher 4'ün geliştirilmesinden görevli olduğunu ifade etti. Bu da firmadaki geliştiricilerin neredeyse yarısının yeni projede bulunduğu anlamına geliyor. Kicinski açıklamasında, 2024 yılında Polaris kod adlı bu projede 400'den fazla çalışanı görevlendireceklerini de belirtti.

Temmuz ayının sonunda Polaris ekibi 260 kişinin üstüne çıkmıştı. O dönemde firma bir yandan da Phantom Liberty'yi geliştirmek için çalışmalarına devam ediyordu. O yüzden The Witcher 4'e odaklanamamışlardı. Burada dikkat çeken bir nokta ise ekibin dörtte birlik bir kısmının ise geçici transfer olması. CD Projekt Red'in amacı, The Witcher 4'ü en hızlı şekilde hazırladıktan sonra, Cyberpunk 2077'nin Orion kod adlı devam oyununa odaklanmak.

Bütün bu gelişmelere rağmen The Witcher 4'ü yakın zamanda göremeyeceğiz. Mart 2022'de Polaris projesi duyurulduğunda da en az 3 yıllık bir geliştirme sürecinden bahsedilmişti. Üstelik stüdyo bu dönemde Unreal Engine 5 içinde yeni teknolojiler de geliştirmek zorundaydı.

CD Projekt Red şu anda The Witcher için Sirius ve Canis Majoris adlı iki proje daha geliştiriyor. Polaris'in ardından Sirius ve Canis Majoris'in hangi sırayla piyasaya çıkacağı bilinmiyor. The Witcher 4 aynı zamanda ikinci üçlemenin de ilk oyunu olacak.