The Witcher 4'te Geralt da Olacak: Ama Ana Karakter Değil

Efsanevi canavar avcısı Geralt, The Witcher 4 ile olacak ancak Geralt, serinin odağında yer almayacak.

The Witcher serisinde Geralt'ın hikâyesi The Witcher 3 ve ek paketinin ardından sona ermişti. Elbette bu kadar güçlü bir ana karakter söz konusu olduğu için oyunseverler, bir sonraki yapımda Geralt'ı görüp göremeyeceğimizi merak ediyordu. Konuya dair son bilgiler, Geralt'ı seslendiren isim olan Doug Cockle'dan geldi.

Cockle, Fall Damage ile yaptığı röportajda "The Witcher 4 duyuruldu ancak hakkında bir şey söyleyemem." dedi. Öte yandan bu açıklamasının hemen ardından oyunla ilgili konuşarak, “Geralt oyunun bir parçası olacak, sadece ne kadar yer alacağını bilmiyoruz, ve oyun Geralt'a odaklanmayacak. Yani bu sefer onunla ilgili değil.” ifadelerini kullandı.

Detaylar hakkında bilgi vermedi

Cockle, daha sonraki açıklamalarında ise “Kiminle ilgili olduğunu bilmiyoruz. Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bilmek istiyorum! Henüz herhangi bir senaryo görmedim—yani, görseydim de size söyleyemezdim. Durum bu, yani yanlış bir şeyler söyleyebilirim ama söylemiyorum. Ya da söylüyor muyum?” ifadelerini kullandı.

Geralt'ın The Witcher 4'te geri döneceğine dair hem CD Projekt Red hem de Cockle daha önce imalarda bulunmuştu. Bir sonraki oyunla ilgili tahminler arasında öne çıkan, ana karakterin artık Geralt değil Ciri olacağı ve Geralt'ın da ona akıl hocalığı yapacağı şeklindeydi. Elbette ki CD Projekt Red'in oyunculara bir sürpriz yapma olasılığı da bulunuyor. Sizce The Witcher 4 beklentileri karşılayabilecek mi?