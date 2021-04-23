Türkiye tarihinin en büyük bireysel vurgunlarından birini yapan Faruk Fatih Özer’in babası Zülküf Özer, yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Baba Özer, oğullarının kendilerine hiçbir şey söylemediğini belirtti.

2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen ve Interpol’un peşine düştüğü Faruk Fatih Özer’i herkes ararken, babası Zülküf Özer olayla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Muhtemelen yatırımcıların babasının peşine düşmesinden dolayı açıklama yapma ihtiyacı hisseden Zülküf Özer "Son dönemlerde biraz durgundu” dedi.

Reklamlarda oynattığı ünlüler nedeniyle kısa zamanda güven sağlayan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in nasıl olup bir anda yurt dışına çıktığı hâlâ büyük bir gizem. Babası Zülküf Özer, “Vallahi benim televizyonlardan haberim oldu ama dün, bütün televizyonlar geleceğini söylüyor. Ben kendisiyle ne görüştüm ne de konuştum. Beni aramıyor. Ben hiç ihtimal vermiyorum, inanamıyorum. Kendisi bizimle yaşıyordu ama annem 100 yaşında olduğu için pandemi sebebiyle çok gelip gitmiyordu" dedi.

'Kendime bir ortak bulabilirim hayırlısı olsun'

Yurt dışına kaçmadan önceki pazar günü ailesine iftar yapmaya giden Faruk Fatih Özer çok kısa bir konuşma gerçekleştiriyor. Babası bu durumu, “Bu olay olmadan önce bir pazar günü bize iftar yapmaya gelmişti ancak hiçbir şey söylemedi ya da herhangi bir eşyasını almadı. Bize gideceğini söylemedi, biraz durgundu, 'ufak tefek sorunlarım var dua edin, kendime bir ortak bulabilirim hayırlısı olsun dedi” diyerek anlatıyor.

İşin enteresan yanı Faruk Fatih Özer konusunda çevresinde kim varsa, terbiyeli efendi bir çocuk olarak nitelendiriyor. Eslem Sena Nur isimli eski sevgilisi de Özer konusunda “Hiç beklemezdim” demişti. Faruk Fatih Özer konusunda şu anda tek bilinen Arnavutluk Tiran Uluslararası Havalimanı’na gitmiş olması. Adalet Bakanlığı kendisinin Arnavutluk’ta tutuklanması için ciddi girişimlerde bulunuyor.