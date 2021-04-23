Thodex CEO'su İçin Interpol'den Kırmızı Bülten Çıkarıldı

Arnavutluk’a kaçan Thodex CEO'su Faruk Fatih Özdemir için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı da konuya el atmış durumda.

Emniyet Genel Müdürlüğü, son günlerin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturan kripto para borsası Thodex ve yurt dışına kaçtığı iddia edilen şirket CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre bu sabat itibarıyla Arnavutluk'a kaçan Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmış durumda.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer için yayınladığı "kırmızı bülten" açıklaması şu şekilde:

"Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih ÖZER hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır.

Ayrıca kırmızı bülten işlemleri yürütülürken söz konusu şahsın yakalanması ve gözlem altına alınması için dün gündüz saatlerinde Emniyet Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Aktaş Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu da yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Sn. Bledar Cuci ile telefon görüşmesi yapmışlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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