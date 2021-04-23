MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, oğluyla Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ortaklığının ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı. Milletvekilinin oğlu Mert Sancaklı ile Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz eylül ayında ortak olarak bir ödeme hizmeti şirketi kurmuşlardı.

Thodex olaylarının arka arkaya patlamasının ardından, Faruk Fatih Özer’in birçok siyasiyle fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Özer’i tanımadıklarını ve sadece fotoğraf çekimi için odalarında bulunduğunu belirtirken, Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı'nın firari Faruk Fatih Özer ile ortak olduğunun ortaya çıkması ise ortalığı karıştırmıştı.

Hoppara isimli ödeme hizmetleri şirketinde Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer ve Mert Sancaklı’nın iş ortağı olmasından dolayı gözler Saffet Sancaklı’ya çevrildi. Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi’ni kuran ikilinin fotoğrafları birçok mecrada da yer alıyordu. Thodex skandalının patlak vermesiyle beraber bu fotoğraflar kaldırılmıştı.

Saffet Sancaklı: 'Oğlumun ve şahsımın en küçük dahili olmadığına dair bütün değerlerim, namusum ve şerefim üzerine and içerim'

Saffet Sancaklı'nın konuyla ilgili açıklamasından satır başları şu şeklide:

Son birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden dolandırıcılık iddialarıyla ilgili oğlumun ve benim adımın geçtiği olaylardan büyük bir üzüntü duyuyorum.

Saffet Sancaklı adını ve şahsını bilen herkes bilir ki bizim söz konusu iddialara dair hayatımızın hiçbir döneminde hardal tanesi kadar haksızlık, hukuksuzluk, şerefsizlikle yan yana gelmemiştir.

Hayatım boyunca şerefim ve haysiyetimle yaşadım. Milli şahsiyetime dönük en küçük lekeyi bile kabul etmem mümkün değildir. Gündemdeki bu konuda oğlumun ve şahsımın en küçük bir dahli olmadığına dair bütün değerlerim, namusum ve şerefim üzerine and içerim.

Bahsi geçen ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şirketin adı THODEX'tir. Bu şirketle oğlum Mert Sancaklı'nın veyahut herhangi Sancaklı'nın fiili hiçbir bağı olmamıştır ve halen de bulunmamaktadır. Devletimizin yapacağı tahkikat sonucunda gerçek ortaya çıkacaktır.

Thodex’in daha çok su kaldıracağı kesin gibi duruyor. Milletvekilleri ve bakanların açıklama yapmak zorunda kaldıkları bir süreç gerçekten herkes için oldukça zor. Zira parası hiç olan büyük bir kesim, en azından bir çıkış yolu bekliyor.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.