Ünlü oyuncu Chris Hemsworth, başrolünde yer alacağı Thor: Love and Thunder'ın çekimlerinin başladığını açıkladı. Hemsworth, 26 Ocak Avustralya Günü için de bir mesaj paylaştı.

Bundan haftalar önce Chris Hemsworth, Marvel hayranlarının merakla beklediği bir haberi paylaşmıştı. Marvel Sinematik Evreni'nde Thor'a can veren ünlü oyuncu, Thor'un yeni filmi Thor: Love and Thunder'ın çekimlerinin ocak ayında başlayacağını açıklamıştı. Ocak ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde filmden haber beklerken o haber geldi.

Chris Hemsworth, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Thor: Love and Thunder çekimlerinin başladığını duyurdu. Yanında Taika Waititi ve yerel dansçıların yer aldığı fotoğrafı paylaşan Chris, çekimlerin başladığını duyurduğu açıklama kısmında 26 Ocak Avustralya Günü'ne dair uzun bir metne yer verdi. Chris'in paylaştığı metin şu şekildeydi:

Chris Hemsworth, çekimlerin başladığını böyle duyurdu:

"Gadigal ve Bidiagal Nation'ın Gamay dansçılarından "Ülkeye Hoş Geldiniz" töreni ve Te Aranganui'den Maori dansçılarının performansı ve karakia'sıyla bugün çekime güzel bir başlangıç oldu. Yerli Avustralyalılar da bu ülkeyle aynı derecede gurur duyuyor olabilirler ancak çoğu kişi 26 Ocak tarihini mülksüzleştirme, hastalık salgınları, sınırda şiddet, kültürün yıkımı, sömürü, istismar, ailelerin ayrılması ve aşırı sosyal kontrol politikalarına boyun eğmenin başlangıcını ifade eden bir tarih olarak görüyor. İyileşmeye başlayalım ve Kanada Kızılderilileriyle dayanışma ve şefkatle duralım. Gelin tüm Avustralyalıların bu güzel ülkeyi birlikte kutlayabilecekleri bir tarih bulalım."

Chris Hemsworth'ün başrolünde yer alacağı Thor: Love and Thunder'ın oyuncu kadrosunda Chris Pratt, Karen Gillan, Natalia Portman, Tessa Thompson ve Christian Bale de yer alacak. Ayrıca son iddialara göre Matt Damon da filmde karşımıza çıkma şansına sahip. Filmin konusuysa şu an için tam olarak bilinmiyor. Thor: Love and Thunder'ın 11 Şubat 2022'de vizyona girmesi planlanıyor.