Marvel Sinematik Evreni'nin sevilen karakterlerinden Thor'a can veren Chris Hemsworth, verdiği bir röportajda Thor: Love and Thunder'ın çekimlerinin ne zaman başlayacağını açıkladı.

Marvel Sinematik Evreni'nin sevilen karakterlerinden Thor'un yeni filmi Thor: Love and Thunder'ın çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Karaktere can veren Chris Hemsworth, Swisse'e verdiği röportajda filmin çekimlerinin ne zaman başlayacağını söyledi.

Ünlü oyuncuya göre hâlihazırda başlaması gereken filmin çekimleri önümüzdeki ocak ayında başlayacak. Hemsworth, ayrıca Taika Waititi'nin yönetmenlik koltuğuna geri döneceğini ve şu an senaryoyu yazdığını da dile getirdi.

Thor: Love and Thunder'ın çekimleri ocak ayında başlayacak

Röportaj sırasında "Şu anda Thor'u çekiyor olmam gerekiyordu ancak görünen o ki her şey ertelendi ve ben de ocak ayında başlayacağım" diyen Chris Hemsworth, Love and Thunder'ın dördüncü Thor film olacağını, ayrıca kendisinin de içinde bulunduğu sekizinci ya da dokuzuncu Marvel filmi olacağını söyledi.

Farklı bir şeyler yapacağı ve deneyeceği için oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Hemsworth, "Son üç filmde sınırları zorladık ve karaktere farklı yüzler yarattık. İnsanlar, büyük dramatik değişimler bekliyor" ifadelerini kullandı. Taika Waititi'nin yönetmenlik koltuğuna geri döneceğini ifade eden ünlü oyuncu, Natalie Portman ve Tessa Thompson'ın da filmde yer alacağını söyledi.

Çekimlerine 2021'in başlarında başlanacak olan Thor: Love and Thunder, 11 Şubat 2022'de sinema salonlarında gösterime girecek. Filmde Hemsworth, Portman ve Thompson'ının yanı sıra daha önce Dark Knight, American Psycho ve The Prestige gibi filmlerde de izlediğimiz Christian Bale de yer alacak. Bale'in rolünün ne olduğu henüz resmi olarak açıklanmasa da Tessa Thompson, bu sene başında verdiği bir röportajda Bale'in filmin kötü adamı olacağını söylemişti.