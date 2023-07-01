Geçtiğimiz yıl Twitter'ı satın alan Elon Musk, her şeyi yapabilen uygulama projesi üzerinde çalışırken Twitter'ın geleceğine dair endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Öyle ki artık mavi tik için para vermeyen herkes geçici bir süre boyunca, günde sadece 600 tweet okuyabilecek. Para verenler ise 6000...

Twitter Blue; doğuşu tamamen ücretsiz olan sosyal medya platformlarının artık ücretli olarak kullanıldığı bir internet dünyasının kapılarını araladı. Türkiye'de aylık 150 TL'ye onaylanmış hesap sahibi olan ve isimlerinin yanına birer mavi tik alan kullanıcılar; uzun tweet atabilme, tweet düzenleme, yüksek çözünürlüklü ve uzun süreli videolar paylaşabilme, daha yüksek etkileşim elde etme gibi avantajlara sahip olabiliyorlar.

Ancak Elon Musk tarafından 1 Temmuz 2023'te duyurulan özellik, daha doğrusu güncelleme; platformdaki tüm kullanıcıların tepkilerine ve hatta olası kitlesel göçlere sebep olabilecek kadar etkili olabilir.

Geçici bir süre boyunca Twitter Blue üyesi olmayan, yani para verip mavi tik satın almayanlar Twitter'ı sınırlı şekilde kullanacaklar:

'Aşırı derecede veri toplama ve sistem manipülasyonunu kontrol altına alabilmek için şu geçici sınırları uyguladık'

Doğrulanmış hesaplar günde en fazla 6000 gönderi,

Doğrulanmamış hesaplar günde en fazla 600 gönderi,

Yeni açılmış doğrulanmamış hesaplar ise en fazla 300 gönderi okuyabilirler.'

Bu açıklamasından bir süre sonra Musk, limitlerin yakında onaylanmamış kullanıcılar için 800, onaylı olanlar için 8000 ve yeni hesaplar için 400'e çıkarılacağını duyurdu:

Elon Musk'ın bu açıklaması üzerine tahmin edilebileceği gibi Twitter'ın gündemi alt üst oldu ve kullanıcılar, alınan bu önlemin gerekçelerini tartışmaya başladılar. Bazı kullanıcılar, söz konusu gönderi sayısına bir tweete gelen yanıtların da dahil olup olmadığını sorsalar da konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

Eğer Twitter'da kullanım sınırını aşarsanız, bir tweet detayına bakmak istediğinizde şu mesaj karşınıza çıkıyor:

Bu aşamada Twitter'ı eğer tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız sayfayı yenilediğinizde tweet detayı yüklenebiliyor. Ancak tweet'e gelen yanıtlar yerine aynı uyarı ile karşılaşıp 'Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi deneyin' mesajı sizi karşılıyor.

Eğer sınır aşmanız halinde bir profile girerseniz, hesabın bildirimlerini açmış olsanı bile hiçbir tweetini göremiyorsunuz:

Kendi profilinize girip kendi tweetlerinizi görmek isteseniz bile sınıra takılıyorsunuz:

Eğer bir tweet'i gizli sekmede hesaba giriş yapmadan açmak isterseniz hiçbir şey görüntüleyemiyorsunuz:

Elon Musk'ın gerekçe olarak açıkladığı 'yüksek veri toplama' veya 'sistem manipülasyonu' ne anlama geliyor?

Twitter, sadece kullanıcıların Tweet atıp tweet görüntüledikleri bir platform değil. Platformda oluşan veriler, çeşitli yazılımlarla anlamlandırılarak yoğun troll kampanyaları ya da manipülasyonlar için kullanılabiliyor. Bu sebeple Twitter'da hiç ilgi duymadığınız konularda içerikler görebiliyor, sahte gündemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Ayrıca bu amaçla son dönemin trendlerinden ChatGPT tabanlı yapay zekâ araçları kullanılıyordu.

Ancak bunları engellemek adına Twitter'ın tüm kullanıcıları sınırlandırması, geçici de olsa sosyal medyanın doğasına aykırı bir adım olarak değerlendirilebilir. Belki de Musk ve Twitter ekibi, tıpkı Twitter Blue'nun ilk günlerindeki gibi yeni getirecekleri özellikler için doğal nedenler üzerinden test yapmaya, sonuçlara göre bu sınırları resmi ve süresiz olarak getirmeye hazırlanıyor olabilir. Ancak tüm bunlar birer akıl yürütme ve varsayımdan ibaret. Gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.