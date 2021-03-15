Boeing'in 346 kişinin hayatına mal olan yol uçakları 737 MAX'ler, yeniden havalanmaya başlıyor. Amerikan Federal Havacılık İdaresi'nin Kasım 2020'de aldığı karar doğrultusunda THY de bu uçakları yeniden kullanmaya başlayacak. Edinilen bilgilere göre ilk uçuş, 12 Nisan'da icra edilecek.

2019 yılı, havacılık tarihi için oldukça kötü bir yıldı. Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing'in "737 MAX" isimli yeni uçakları, peş peşe iki kazaya karışmış ve havacılık sektöründe infial yaratmıştı. Bunun üzerine söz konusu uçaklarla ilgili kararlar alan havacılık otoriteleri, Boeing 737 MAX'leri yere indirmişti. Bu durum, aralarında THY'nin de olduğu havayolu şirketlerine, milyonlarca dolarlık zarara yol açmıştı.

Boeing 737 MAX modelleri, karıştıkları kazalar nedeniyle 346 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldular. Bunun üzerine de Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA), Mart 2019'da bu uçakların uçuşuna izin vermedi. Boeing ise uçaklardaki sorunları giderdikten sonra, FAA'ya yeniden başvurarak, Boeing 737 MAX'lerin uçuşa hazır olduğunu bildirdi. Federal Havacılık İdaresi, Kasım 2020'de aldığı kararla uçakların yeniden uçmasına izin verdi.

THY de Boeing 737 MAX uçuşlarına başlayacak

FAA'nın verdiği onay üzerine Boeing 737 MAX ile uçmaya başlayan ilk şirket, GOL olmuştu. Bundan hemen sonra da Meksika, Kanada ve Avrupa'daki havacılık otoriteleri, Boeing 737 MAX'in yeniden kullanımına izin verdiler. Bu konuyla ilgili yeni bir gelişme de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) cephesinde yaşandı. SHGM, Türk Hava Yolları'na ait 12 adet Boeing 737 MAX'in kullanımına izin verdi. Buna göre ilk uçuşlar, 12 Nisan itibarıyla başlayacak.

Türk Hava Yolları, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak The Aero Network'te yer alan bir habere göre THY, 2019 yılından beri yatan uçaklarıyla ilk uçuşunu, İstanbul'dan Antalya ve Ankara'ya gerçekleştirecek. Boeing 737 MAX modelleri, ilerleyen süreçte ise hem yurt içi hem yurt dışı rotalarda uçmaya başlayacak.

Bugüne kadar MAX operasyonu yapan havayolları: