THY, İç Hat Seferlerini İstanbul ve Ankara ile Sınırlandırdı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü açıkladı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan karar ile iç hat seferleri artık sadece İstanbul Havalimanı ve Ankara'dan bazı büyükşehirlere gerçekleştirilecek.

Ülkemizde görülen pozitif koronavirüs vakaları doğrultusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığını yürüttüğü ve 31 bilim insanından oluşan Bilim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçtiğimiz gün içerisinde yaptığı açıklamada tüm yurt dışı uçuşların durdurulduğunu belirtti.

THY iç hat seferlerini de sınırlandırdı.

Tüm yurt dışı uçuşların durdurulmasının Türk Hava Yolları'ndan gelen yeni bir açıklama ise iç hat uçuşlarının sadece İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan bazı büyükşehirlere gerçekleştirileceğini belirtiyor. İç hatlarda seyahat gerçekleştirmek isteyen yolcuların ise saat 17.00'den itibaren valiliklerden izin alma gerekliliğinin başlayacağına da dikkat çekiyor.

Bu doğrultuda Türk Hava Yolları'nın Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin resmi Twitter hesabından gerçekleşen paylaşım ile Cumartesi (bugün) 23.59'dan itibaren iç hat seferlerine de sınırlandırma geliyor. Twitter üzerindeki paylaşımında bunun koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan bir karar olduğunu belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, daha detaylı bilgiye ulaşmak isteyen kişiler için Türk Hava Yolları'nın duyurular sayfasına ait bir bağlantıyı da iletti.

Kargo seferleri devam edecek.

İç hatlara getirilen sınırlandırmaların kargo seferlerine etki etmeyeceğini Twitter hesabında gerçekleştirdiği paylaşımında belirten Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ekşi, açıklamalarının ardından: "Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!" NFK #BirlikteBasaracagiz içerikli bir Tweet de yayınladı.