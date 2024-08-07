Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temu ve Aliexpress'ten yapılan alışverişlerinden alınan gümrük vergisinin neden artırıldığını açıkladı. Bakan, amacın yerli satıcıları korumak olduğunu söyledi.

Hepimizin bildiği üzere dün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte yurt dışından satın alınan ürünler için aylık gümrük muafiyet sınırı 150 eurodan 30 euroya indirilirken, Avrupa Birliği dışı ülkelerden satın alınan ürünler için gümrük vergisi %60'a çıkarıldı. Böylece Aliexpress, Temu gibi platformlardan uygun fiyata alışveriş yapma devri fiilen bitmiş oldu.

Düzenleme, yerel satıcıları memnun etmiş olsa da yurt dışından uygun fiyata alışveriş yapan kullanıcıların tepkisini çekti. Bugün, IFCO Hazır Giyim Fuarı'na katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, söz konusu düzenlemenin neden yürürlüğe konduğunu, amaçlarını açıkladı.

"Bütün amacımız, fiyatların gereksiz yere şişirilmesini önlemek."

Bakan Bolat, düzenlemenin amacını tek cümleyle, "Amacımız, üreten kesime olumsuz pazar kaybı yaratmamak." şeklinde ifade ederken açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Yılın ikinci yarısı için ihracatçılara ilave bütçe desteği talebinde bulunduk. Küresel talep hızlandıkça ihracatçıların siparişleri artacak. Bütün amacımız, fiyatların gereksiz yere şişirilmesini önlemek."