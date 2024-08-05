Ticaret Bakanı Açıkladı: Popüler E-ticaret Platformu Temu'ya Yaptırımlar Geliyor!

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son dönemlerin en popüler e-ticaret platformu Temu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Temu üzerinden yapılacak alışverişlerle ilgili yasal düzenleme yapılacak.

İnternet kullanıcılarının son dönemlerdeki favori platformlarından bir tanesi, Çin merkezli e-ticaret sitesi Temu. Milyonlarca ürüne ev sahipliği yapan platform, oldukça uygun fiyatları ile tüm dünyada büyük ilgi görmeyi başardı. Gelen son haberler, Temu'ya olan ilginin Ticaret Bakanlığı tarafından izlendiğini gözler önüne seriyor.

CNBC-e'ye konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temu ile ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre platform üzerinden yapılacak alışverişlerle ilgili bir düzenleme yapılacak. Ömer Bolat, söz konusu düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanacağını ifade etti.

Bakan Ömer Bolat tarafından açıklama şöyle

Temu

Bu sitenin çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları yakında göreceksiniz. İlgili önlemleri Resmî Gazete’de yayımlayacağız.
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temu ile ilgili düzenlemenin detaylarına ilişkin bir bilgi paylaşımında bulunmadı. Ancak yapılan açıklama, sürecin zorlaştırılacağını ve kontrol altına alınacağını gözler önüne seriyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

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Kaynak : https://www.cnbce.com/haberler/bakanlik-harekete-gecti-cinli-temu-icin-yeni-onlemler-geliyor-h2473
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