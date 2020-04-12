TikTok, Android'de 1 Milyar İndirmeye Ulaştı

Sosyal medya platformu denince ilk akla gelenlerden olan TikTok artık daha büyük bir kullanıcı kitlesine sahip. Çin merkezli platform, Android işletim sisteminin uygulama mağazası Play Store'da 1 milyar indirme barajını aştı.

Gündemimizden çıkmayan yeni tür koronavirüs COVID-19 sebebiyle kendilerini evlerinde karantina altına alan kişiler, sosyal medya platformlarının bir hayli yoğun günler geçirmesine neden oluyor. Bu platformlar arasında en çok kullanılanlardan olan TikTok, koronavirüsün dünya genelinde etkisini göstermesiyle beraber daha da sık kullanılmaya başlandı.

Belirli konseptlere sahip kısa videoların paylaşıldığı ve bu videoların diğer kullanıcılar tarafından görüntülendiği bir sosyal medya platformu olan TikTok, kullanıcı kitlesinde hızla artış yaşayarak önemli bir barajı geride bıraktı.

TikTok, Android platformunda 1 milyar indirmeye ulaştı.

Çin'in başkenti olan Beijing merkezli ByteDance şirketinin ürünü TikTok, 2016 yılının Ekim ayında piyasaya sürülmesinin ardından bir hayli yol kat etti. 2017 yılında Çin'in dışına açılan TikTok, ortaya koyduğu yeni akımlarla insanların ilgisini çekmeyi başardı.

Yıllar geçtikçe kullanıcı sayısında da artış yaşayan video odaklı sosyal medya platformu, bugün itibarıyla Android platformunda 1.000.000.000 indirme sayısını geride bıraktı.

Ulaştığı indirme ve yükleme sayısı ile TikTok, Android işletim sisteminin uygulama mağazası olan Play Store üzerinde en çok indirilen 2. uygulama olma unvanın sahip oldu. En çok kullanılan uygulama ise hala WhatsApp.

Kullanıcılarının %78'i memleketi Çin'de bulunan TikTok'un günümüz şartlarında çok daha fazla kullanılır hâle gelmesi ve internet trafiğini oldukça meşgul etmesi doğrultusunda Avrupa'da 30 gün boyunca HD kalitede video desteği sunmayacağı da açıklanmıştı.