TikTok, uygulamaya yüklenen video süre sınırını bir kez daha artırıyor. Kullanıcılar, çok yakında 15 dakikalık videolar yükleyebilecekler.

Sosyal medya dünyasının önde gelen isimlerinden TikTok, tüm kullanıcıları ilgilendiren yeni bir özelliği test etmeye başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, kullanıcıların çok yakın bir gelecekte 15 dakikalık videolar yükleyebilecekleri belirtildi. Yeni özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin netleşmiş bir takvim yok.

TikTok, piyasaya sürüldüğü zaman kısa süreli videolara odaklanıyordu. Hatta başlangıçta, sadece 15 saniyelik videolar yüklenebiliyordu. Şubat 2022'ye kadar 3 dakikaya çıkarılan süre, bugüne kadar da 10 dakika olarak kayıtlara geçti. Şimdiyse TikTok, yüklenebilecek video süresini 5 dakika daha artırmış olacak.

Masaüstü sürümde de kullanılabilecek

TikTok'un test aşamasındaki yeni özelliği, platformun hem mobil uygulamasında hem de masaüstü sürümünde kullanılabilir olacak. Böylelikle daha geniş prodüksiyonlar oluşturan içerik üreticilerinin de işleri kolaylaşmış olacak.

TikTok'un 15 dakikalık video özelliği, platformun biraz daha YouTube'laşmasına neden olacak. Tabii TikTok YouTube'a benzerken, YouTube'un da TikTok'a benzemeye başladığını unutmamak lazım. YouTube'un bir süredir kullanımda olan Shorts özelliği, iki platformun iyiden iyi birbirine benzemesine yol açtı.