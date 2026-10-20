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Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!

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Fiat, Citroen’in yeni 2CV modeliyle aynı platformu paylaşacak küçük ve uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil geliştiriyor. Muhtemel ismi ve tasarımı ortaya çıktı.

Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Özellikle uygun fiyatlı otomobilleriyle Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan Fiat, şehir içi ulaşımına yönelik giriş seviyesi modellerini baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor. Markanın bu kapsamda yepyeni bir uygun fiyatlı araç geliştirdiği öne sürüldü.

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Firmanın yeni küçük ve uygun fiyatlı elektrikli modeli, Citroen’in efsanevi 2CV modelinin yeniden doğacak elektrikli versiyonuyla aynı özel platformu paylaşacak. Geçen haftalarda tanıtılan ve 2028’de yollara çıkacağı belirtilen o model, büyük beğeni toplamıştı. Fiat’ın benzer olacak yeni küçük elektriklisinin de büyük ilgi görmesi bekleniyor.

İçerikten Görseller

Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!
fiat

Koala ismiyle gelebilir, tasarımı böyle olabilir:

fiat

Fiat yöneticileri ve Tasarım Direktörü François Leboine, geliştirdikleri ilk modelin tasarım ve teknik olgunluk açısından Citroen 2CV kadar hazır durumda olduğunu, ancak resmî gösterim için doğru zamanı beklediklerini ifade ediyor.

Fiat, mevcut durumda Avrupa pazarında yaklaşık 15 yıldır satılan ve içten yanmalı motorla yoluna Pandina adıyla devam eden popüler modelinin yerini alacak bir elektrikli alternatif oluşturmayı hedefliyor. Ancak markanın ürün gamında Grande Panda ve Grizzly SUV gibi daha büyük segment araçlar da bulunduğundan, bu yeni küçük elektrikli modelin Panda adından tamamen bağımsız bir kimlikle pazarlanması gündemde. Fiat’ın marka adına resmi olarak tescil ettirdiği "Koala" ismi, bu yeni elektrikli otomobilin en güçlü isim adaylarından biri olarak öne çıkıyor.

Geliştirilmekte olan bu yeni model, Avrupa Birliği nezdinde tartışılan ve "E-car" olarak adlandırılan yeni nesil küçük araç teşvik düzenlemesine uyum sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Stellantis ve Renault Grubu’nun Temmuz 2025’te gündeme getirdiği bu öneri, uzunluğu 4,2 metrenin altında kalan elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasını desteklemeyi amaçlıyor. Muhtemel tasarımı da yukarıda gördüğünüz gibi olabilir.

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