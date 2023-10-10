TikTok, direkt olarak üçüncü taraf uygulamalardan video paylaşmayı sağlayan "Direct Post" özelliğini duyurdu. Kullanıcılar, artık Twitch ve CapCut gibi uygulamalar üzerinden TikTok hesaplarında video paylaşabilecek.

TikTok, bugün özellikle içerik üreticilerini sevindirecek bir yenilik duyurdu. Sosyal medya devi, yaptığı açıklamada artık kullanıcıların üçüncü taraf platformlar üzerinden direkt olarak video paylaşabileceğini ifade etti.

“Direct Post” olarak adlandırılan özellik, kullanıcılar arasında popüler olan birçok platforma entegre olarak video paylaşmayı kolaylaştıracak.

Twitch, Adobe, CapCut gibi platformlar üzerinden TikTok hesabınızda video paylaşabileceksiniz

Direct Post, Twitch, Adobe Premiere Pro ve Adobe Express, TikTok’un kendi video düzenleme uygulaması CapCut gibi uygulamalarla çalışabilecek. Kullanıcıların özelliği kullanmak için TikTok hesaplarını bu platformlara bağlaması gerekecek.

Hesaplar bağlandıktan sonra video ayarlamaları yapmak da mümkün olacak. Örneğin videonuzu kimlerin görüntüleyebileceğini veya yazı ekleyip eklemek istemediğinizi TikTok uygulamasına gerek kalmadan seçebileceksiniz.

Aslında üçüncü taraf platformlardan video paylaşma özelliği hâlihazırda TikTok’ta bulunuyordu. Ancak bu özellik, videoları taslak olarak kaydediyor ve TikTok üzerinden paylaşım yapmaya olanak tanıyordu. Direct Post ise TikTok uygulamasına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak daha kolay ve hızlı bir şekilde paylaşma seçeneği sunuyor.

Üçüncü taraf uygulamalardan fotoğraf paylaşma da yolda

TikTok, video dışında fotoğraf paylaşma konusunda da benzer bir hamle yapacağını ifade etti. Üçüncü taraf uygulamalardan direkt olarak TikTok’ta fotoğraf paylaşmaya yarayacak bu özellik, yakında kullanıcılara sunulacak.