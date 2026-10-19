Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Boyutları Ortaya Çıktı: Hem İncelecek Hem Kalınlaşacak (Nasıl Yani?)

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın boyutları ortaya çıktı. Ekran çerçeveleri küçülürken kameranın daha kalın hâle geldiğini göreceğiz.

Dünyanın en çok akıllı telefon satan markalarından biri konumundaki Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefonları olacak Galaxy S27 serisini 2027 yılının başlarında bizlerle buluşturacak. Telefonların tanıtımına daha aylar olsa da şimdiden sızıntılar gelmeye başladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bugün ise serinin en güçlü modeli olacak Galaxy S27 Ultra’nın boyutlarına dair yepyeni bilgiler paylaşıldı. Sektörün en güvenilir kaynaklarından biri olan Ice Universe, cihazın kalınlığı ve çerçeveleriyle ilgili paylaşım yaptı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ekran çerçeveleri küçülecek, kamera daha kalın olacak

İddiaya göre cihazın ekran çerçeveleri 1,28 mm seviyesine inecek. Bu değer, önceki nesil olan S26 Ultra modelindeki 1,32 mm'lik çerçeve kalınlığına kıyasla küçük bir iyileşmeye işaret ediyor. Samsung, ekran deneyimini iyileştirmek adına milimetrenin kesirleri düzeyinde incelmeler sağlasa da rekabette Çinli rakiplerinin biraz gerisinde kalacak diyebiliriz. Pazarda yer alan Xiaomi 18 Pro Max modelinde çerçeveler 0,99 mm'ye kadar inerken, Oppo Find X10 Pro Max modelinde ise 1,15 mm seviyesinde bulunuyor.

Ekran tarafındaki incelmeye karşın cihazın arka yüzünde yer alan kamera adası biraz daha belirgin hale geliyor . Ice Universe'ün aktardığı verilere göre Galaxy S27 Ultra'nın kamera çıkıntısı **4,69 mm’ye **ulaşıyor. Bu değer, S26 Ultra'daki yaklaşık 4,5 mm'lik çıkıntıdan ve daha önceki sızıntılarda geçen 4,56 mm sınırından biraz daha yüksek.

Kamera modülünün kalınlaşmasının arkasında optik performans ve batarya iyileştirmeleri yatıyor olabilir. Önceki sızıntılarda ana kameranın 1/1.3 inç sınıfında yer alan yeni ISOCELL HP6 sensörüne sahip olacağı öne sürülmüştü. Sensör boyutu aynı kalsa da mercek modülünün fiziksel olarak kalınlaşması, sensörün daha fazla ışık toplamasına ve optik başarımının artmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca gövdede daha büyük bir bataryaya yer verilecek olması da bu yapısal değişimi destekliyor.