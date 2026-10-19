Rockstar Açıkladı: GTA 6 Bekleyenleri Sevindirecek Haber

Rockstar'ın açıkladığına göre GTA 6'da içine girip keşfedilebilecek yüzlerce mekân bulunacak ve hepsi birbirinden farklı olacak.

GTA 6 sadece devasa yüzölçümüyle değil, sunduğu eşi benzeri görülmemiş detay seviyesiyle de adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Red Dead Redemption 2’nin oynanabilir haritasından yaklaşık üç kat daha büyük bir dünyaya ev sahipliği yapacak olan yapım, açık dünyayı yalnızca geniş alanlardan ibaret kılmayıp oyunculara derinlemesine bir keşif deneyimi sunacak.

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Rockstar Games yetkilileri, el işçiliğiyle hazırlanan her bir mekândaki ince detayların altını çizerken stüdyonun eş başkanı Aaron Garbut, masadaki lekelerden kimin ne içtiğine ve nerede oturduğuna kadar her şeyin titizlikle tasarlandığını belirtiyor.

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Oyuncuları "yüzlerce" farklı iç mekân bekliyor

Geliştirici ekip net bir sayı açıklamaktan kaçınsa da yayıncılık direktörü Jennifer Kolbe, Aaron Garbut ve Phil Hooker ile Rob Nelson gibi kilit isimler, Bloomberg’den Jason Schreier’a oyunda keşfedilmeyi bekleyen "yüzlerce" iç mekân bulunduğunu doğruladı.

Bu mekânların derinliği, örneğin bir benzin istasyonuna kimseye fark ettirmeden sızıp kasadaki parayı alarak sessizce uzaklaşabilme mekanikleri üzerinden örneklendiriliyor. Yetkililer, oyuncuların diledikleri gibi girip keşfedebileceği bu küçük iç alanların sayısının yüzleri bulduğunu vurguluyor.

Jason Schreier, oyunun hikâye anlatımının GTA 5’ten ziyade Red Dead Redemption 2’den ilham aldığını ifade ediyor. GTA 5’in ilk saatlerindeki karamsar nihilizmin çabuk yorucu hâle geldiğine dikkat çeken Schreier, GTA 6’nın birlikte vakit geçirmekten gerçekten keyif alan iki karakterin hikâyesine odaklandığını aktarıyor. Lucia ve Jason arasındaki etkileşimler ve oyuncunun yapacağı seçimler, karakterlerin gidişatını ve dolayısıyla hikâyenin seyrini doğrudan etkileyebilecek. Sadece anlatı yapısı değil, dünyanın karmaşıklığı ve canlılığı da Rockstar’ın son başyapıtı Red Dead Redemption 2’nin izlerini fazlasıyla taşıyor.