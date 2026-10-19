Google Translate’in Android Sürümü Baştan Aşağı Yenilendi: Neler Değişti?

Google Translate’in Android sürümü, yepyeni bir tasarımla güncellendi. İşte yenilikler.

Dünyanın en popüler çeviri uygulaması Google Translate’in Android sürümü, kapsamlı bir arayüz yenilemesinden geçiyor. olarak Temmuz ayında tespit edilen tasarım değişiklikleri, aradan geçen üç ayı aşkın sürenin ardından v10.39.34.99 sürüm numarasıyla bazı cihazlarda görünmeye başladı.

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Yenilenen kullanıcı arayüzünün henüz tüm Android cihazlara geniş çaplı olarak sunulmadığı, dağıtımın kademeli olarak geldiğini aktarmak gerek.

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Yeni tasarım neleri değiştiriyor?

Yeni tasarımdaki en belirgin değişikliklerden biri, uygulamanın alt menü çubuğunda göze çarpıyor. Yenilenen alt bar tasarımı, Google Photos ve Google Lens gibi güncel Google uygulamalarının arayüz çizgisine oldukça yakın bir görünüm sunuyor. Ayrıca tasarım genelinde, Google Play Store'da kullanılan baskın mavi renk tonuna benzer bir renk paleti tercih ediliyor.

Temmuz ayında sızan ilk konsept tasarım ile şu an dağıtılmakta olan sürüm arasında önemli bir fark var. Dil seçim alanı ile alt bar arasında yer alan metin giriş kartı, yeni sürümde oldukça büyük bir boyuta ulaştırılmış. Metin kutusunun bu şekilde genişletilmesi, uygulama içerisindeki menü düzenini ve bazı simgelerin yerini doğrudan etkiliyor.

Daha önceleri çeviri modeli seçeneğini ve el yazısı modunu barındıran üç noktalı menü butonu yeni tasarımla birlikte kaldırılmış. El yazısı seçeneği artık doğrudan .metin kutusunun içine, hafifçe değiştirilmiş mikrofona benzeyen simgenin yanına taşınmış. Yapıştır butonu ise kutunun sol tarafına konumlandırılmış. Ancak büyüyen metin kutusu bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Büyütülen metin alanı nedeniyle ekranda yeterli alan kalmadığı için bağlamsal kısayollara ekranda yer verilemiyor.