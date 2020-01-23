Her ay sayısız sosyal medya kullanıcısı tarafından tercih edilen TikTok, Merlin adlı bağımsız müzik sunan bir ajansla anlaşarak uygulamasına yepyeni müzikler ekleyeceğini açıkladı. Bu, aynı zamanda bağımsız müzisyenler için de yeni kapılar açabilir.

TikTok, kullanıcıları için müjdeli bir haber verdi ve kullanıcıların videolarına ekleyebileceği birçok yeni bağımsız müziği platforma getireceğini açıkladı. Bağımsız müzisyenlerin dijital haklarıyla ilgili çalışmalar yapan Merlin adlı bir ajans, TikTok uygulamasıyla küresel bir anlaşmaya imza attılar. TikTok, bu anlaşma sayesinde Epitaph ve Sub Top gibi platformlardan kendi müzik kütüphanesine birçok yeni şarkı ekleyebilecek. TechCrunch’dan elde edilen başka bir bilgi de TikTok ve Merlin arasında gerçekleşen bu anlaşmanın, TikTok’un gelecekte kullanıcılara sunmayı planladığı ve Spotify gibi uygulamalarla rekabet etmesi beklenen bir müzik platformu için hazırlık çalışmaları olduğuna işaret ediyor.

Bağımsız müzisyenler için de fırsat doğdu:

Merlin, geçtiğimiz dönemlerde Deezer, Instagram ve Spotify gibi platformlarla anlaşmalar yapıp müzik kütüphanesinden şarkıları kullanıcılarına sunmuştu. Platform, konserler ve albüm satışlarının haricinde bağımsız müzisyenlerin de gelir elde etmesini sağlıyor. Bu nedenle TikTok ile yapılan anlaşmanın aynı zamanda bağımsız müzisyenlerin de yararına olacağı söylenebilir.

Geçtiğimiz günlerde de Snapchat’in kurucusu, TikTok’un Instagram’ı alt edebileceğini iddia ederek konuşmalara konu olmuştu:

Bir zamanlar sosyal medyanın liderlik koltuğunda oturan Snapchat’in CEO’su Evan Spiegel, TikTok platformunu çok beğendiği ve hayranlıkla takip ettiği bilgisini paylaştı. Spiegel, TikTok uygulamasının, sosyal medyanın en büyük platformlarından olan Instagram’ı alt edebileceği tahmininde bulundu ve Çin merkezli TikTok’un benzersiz bir potansiyeli olduğunun altını çizdi.

Spapchat CEO’su Spiegel, “Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanların yeteneklerini sergilediği içerikler, durum paylaşılan içeriklerden daha fazla ilgi çekiyor” açıklamasında bulunarak TikTok kullanıcıların durumlarını değil yeteneklerini paylaşıyor olmalarının Instagram’ı alt etmede kullanabileceği en büyük silah olacağını savundu.

ByteDance adında bir Çinli teknoloji firmasının geliştirdiği kısa süreli video uygulaması TikTok, 2019 yılında Instagram’dan daha fazla kullanıcı tarafından indirilmişti. Her iki platform da bir ayda milyarlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor ve Spiegel’in yaşatmaya devam ettiği Snapchat de geçtiğimiz yıl 210 milyon günlük aktif kullanıcı sayısına ulaştı.