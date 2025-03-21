TikTok, ABD'de kayıp veya kaçırılan çocuklara yönelik uyarı sistemi olan "Amber Uyarısı"nı platformuna ekledi.

Kısa video formatıyla sosyal medyada devrim yaratan TikTok, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özelliklerle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise ABD’de güvenlik konusunda çok yararlı olabilecek bir özelliğin geldiği açıklandı.

Yeni özellik, platforma “Amber Uyarıları” olarak da bilinen çocuklar için kullanılan acil durum uyarılarını içeriyor. Bu şekilde de çocukların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Uyarılar, kayıp çocukların bulunmasını sağlayacak

Amber Uyarıları; çocukların kaçırıldığı, kaybolduğu durumlarda kullanılan bir uyarı sistemi. Şirket, bu uyarıları direkt olarak uygulamanın “Senin İçin” sekmesine ekleyecek ve kullanıcılara gösterecek. Kullanıcıların uyarılmasıyla da kayıp çocukların ailelerine kavuşmaları sağlanacak.

TikTok, bu özellik için ABD Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) ile iş birliğine gitti. İlk olarak geçen yıl Texas’taki pilot programla test edilmeye başlamıştı. O testlerde uyarılar 20 milyondan görüntülenme almış, NCMEC merkezlerine 2,5 milyon ziyaretin yapılmasını sağlamıştı. Yani çok başarılı olmuştu. Şimdi de ülke genelinde kullanıma sunulmaya başladı.

Amber uyarısı geldiğinde çocuğun yakınlarında bulunan TikTok kullanıcıları keşfetlerinde bu uyarıyı görmeye başlayacaklar. Uyarı gönderileri; biri 911 acil durum hattına, diğeri ise NCMEC’e verilerine bağlayan 2 link içerecek. Böylece hızlı aksiyon alıp yetkilileri bilgilendirmek mümkün olacak.

Yeni uyarı özelliği şimdilik sadece ABD genelinde kullanıma sunuldu. Türkiye dahil diğer ülkelere bu tarz bir özellik gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgi bulunmuyor.