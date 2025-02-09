TikTok, yasaklanacağı ABD'de Android kullanıcıları için yeni bir çözüm üretti. Kullanıcılar, TikTok'un internet sitesinde uygulamayı yükleyebilir oldular. iOS içinse henüz bir çözüm yok.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, ABD'nin uzun zamandır gündeminde. Zira platform, şimdilik ertelenmiş olsa da büyük bir yasaklama ile karşı karşıya. Hâl böyle olunca TikTok, ABD'deki kullanıcıları kaybetmemek için her tuşa basıyor.

ABD merkezli teknoloji devleri Apple ile Google, ABD'deki uygulama mağazalarında TikTok'u kaldırdılar. TikTok da buna bir çözüm üretti. An itibarıyla Android telefon sahipleri, TikTok uygulamasına Google Play Store'a ihtiyaç duymadan ulaşabilir oldular.

Yasağı delmenin bir yolu

TikTok, resmî X hesabından yaptığı açıklamada "Topluluğumuzun, TikTok kullanmaya devam etmesini sağlamanın yollarını geliştiriyoruz." ifadesini kullandı. Aslına bakacak olursak TikTok, ABD pazarındaki yasağı delmenin bir yolunu bulmuş oldu. En azından Android telefon kullanıcılar için...

iOS tarafında ise şimdilik bir çözüm bulunmuş durumda değil. iPhone'larda harici kaynaklardan uygulama yüklemenin en temel yolu jailbreak. Ancak bu durum tavsiye edilmiyor. Bakalım TikTok, iPhone sahipleri için nasıl bir yöntem geliştirecek.