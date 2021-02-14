TikTok platformunda yaptığı canlı yayında Hacer isimli bir kadını tecavüz ve cinayetle tehdit eden, "Sonu Özgecan Aslan gibi olacak" diyen Merlin Samirşah gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu TikTok'ta bir canlı yayına katılan Merlin Samirşah, Hacer adlı bir kadına yönelik tehditler savurmasıyla bir anda gündem olmuştu. Samirşah, İstanbul Fatih'te gözaltına alındı.

Yaptığı canlı yayında Hacer adındaki bir kadını tecavüz ettirmekle, kafasını kesip göle atmakla ve yakmakla tehdit eden Merlin Samirşah, yayındaki diğer kişinin uyarılarını da göz ardı ederek yaklaşık 2 buçuk dakika boyunca tehditlerini sürdürdü.

Sosyal medyada olay olmuştu

Merlin Samirşah sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve vatandaşlar, #MerlinSamirşahTutuklansın etiketiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ihbarda bulunmuştu. Bu tepkiler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Samirşah'ı Fatih'te yakaladı.

Şule Çet Dayanışma Platformu da bir açıklamada bulunarak “Bu bir ihbardır. Tiktokta bir kadına tecavüz edip yakarak öldüreceğini rahatlıkla söylüyor. Hatta 'Özgecan Aslan gibi olacak sonu' diyor. Kadın düşmanı, potansiyel katil, tecavüzcü.” ifadelerini kullandı.

Videoda bir kadına yönelik olarak ciddi tehditler savrulup hakaretler edildiği görülmüştü. Ülkemizin belleğine kazınan Özgecan Aslan cinayetini örnek gösteren zanlı, “Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu” demişti.

TikTok'tan açıklama yaptı, "Kurguydu" dedi

Gelen tepkiler üzerine TikTok'tan yeni bir video yayınlayan Samirşah, çektikleri videonun kurgu olduğunu, amaçlarının videolarının izlenebilirliğini arttırmak olduğunu söyledi. Özgecan Aslan'ın kim olduğunu da bilmediğini söyleyen zanlı özür dilediğini söyledi.

Merlin Samirşah İstanbul'da Fatih ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınacak olan şahıs, daha sonra da adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla adliyeye sevk edilecek.