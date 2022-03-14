Bir gün daha geldi çattı ve yeniden 'Ben bunu neden izledim?' dedirten bir videoyla karşınıza geldik. Bu sanat eserimizde hamile bir TikTok fenomeni, kocasına gelecek günlerin hatırına Lamborghini sürprizi(!) yapıyor.

Barındırdığı içeriklerle sürekli gündeme gelmeye devam eden TikTok, bugüne kadar hem yaratıcı, hem de gözlerimizi kanatan, zaman makinesini icat ettirecek azmin fitilini ateşleyen videolara yer verdi. Bugün göreceğimiz bir videoysa ne yazık ki ikinci kategoriye giriyordu.

Malezya’da yaşayan 19 yaşındaki TikTok fenomeni Anes Ayuni Osman, bebeğinin doğumuna az bir zaman kala kocasına bir hediye verdi. Bebeğin doğmasıyla birlikte kocasının ‘önündeki tüm uykusuz geceler’ ve annenin ‘100 gün sürecek doğum sonrası yatakta kalma süresi’ için ön teşekkür olarak verilen bu hediye, yaklaşık 500 bin dolarlık bir Lamborghini oldu.

İşte paylaşılan o akılalmaz video:

Osman, TikTok’ta paylaştığı videosunda kocasıyla birlikte bir Lamborghini’nin içinde Lamborghini galerisinin yanına geliyor. Galerinin önünde gözüne maske geçiren baba adayı, arabadan inerek Osman tarafından galeriye yönlendiriliyor. İkili, yaklaşık 3 metre yürüdükten sonra kapısı açık olan galeriye varıyor ve Osman, üzerinde kırmızı kurdele olan masmavi bir Lamborghini ile kocasına sürpriz yapıyor.

Bu anlardan sonraysa hiç beklenmedik, büyük, muhteşem ve pahalı bir sürprizle karşılaşan baba adayı, Osman’a sarılıyor ve sonrasında ikili, yeni Lamborghini’lerine biniyor. Video burada sonlanırken, Osman’ın daha önce yaptığı paylaşımda hamileyken Lamborghini Aventador SV aşerdiğini açıkladığını da belirtelim. Baba adayı kocası da videonun büyük beğeni toplamasının ardından bu isteğini yerine getirmişti..