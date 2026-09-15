TikTok hesabınıza e-posta adresi ekleyerek giriş ve hesap kurtarma işlemlerinde kullanabileceğiniz ek bir iletişim bilgisi tanımlayabilirsiniz. Bu içeriğimizde TikTok hesabına e-posta ekleme adımlarını, doğrulama işlemini ve e-posta adresini eklerken karşılaşabileceğiniz sorunları anlatıyoruz.

TikTok hesabı açarken telefon numarası, e-posta adresi veya desteklenen diğer giriş yöntemlerinden birini kullanmış olabilirsiniz. Hesabınızda güncel bir e-posta adresinin bulunması ise ileride giriş bilgilerinizle ilgili sorun yaşadığınızda kullanabileceğiniz seçeneklerden birini oluşturuyor.

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TikTok hesabına e-posta ekleme işlemi doğrudan uygulamadaki hesap ayarlarından yapılabiliyor. E-posta adresini yazdıktan sonra güvenlik amacıyla doğrulama aşamasını da tamamlamanız gerekiyor. İşlem birkaç adımdan oluşsa da e-posta adresinin başka bir hesapta kullanılması veya doğrulama kodunun gelmemesi gibi durumlar süreci uzatabiliyor.

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TikTok hesabına e-posta nereden eklenir?

Hesabınızda kayıtlı bir e-posta adresi bulunmuyorsa TikTok'un hesap bilgileri bölümünden yeni bir adres ekleyebilirsiniz. Bunun için ayrı bir hesap oluşturmanıza gerek yok. İşlem mevcut TikTok profiliniz üzerinden gerçekleştiriliyor.

Uygulamada şu adımları takip edin:

TikTok'u açın ve Profil bölümüne girin.

Sağ üst köşedeki Menü düğmesine dokunun.

Ayarlar ve gizlilik bölümünü açın.

Hesap seçeneğine girin.

Hesap bilgileri bölümünü açın.

E-posta seçeneğine dokunun.

Kullanmak istediğiniz e-posta adresini girin.

Ekrandaki doğrulama adımlarını tamamlayın.

Menüde e-posta adresiniz görünüyorsa hesabınıza daha önce bir adres eklenmiş olabilir. Böyle bir durumda yeni adres eklemek yerine mevcut e-postayı değiştirmeye yönelik seçeneklerle karşılaşabilirsiniz. Kullanacağınız e-posta adresinin aktif ve erişebildiğiniz bir adres olması önemli. Uzun süredir kullanmadığınız veya şifresini hatırlamadığınız bir e-postayı hesaba eklemek, ileride hesap kurtarma işlemlerinde işinizi kolaylaştırmak yerine yeni bir sorun yaratabilir.

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E-posta adresini doğrulamayı unutmayın

TikTok'a bir e-posta adresi yazmanız işlemin her zaman tamamlandığı anlamına gelmiyor. Platform, girdiğiniz adresin size ait olduğunu kontrol etmek için doğrulama isteyebilir. Bu aşamada e-posta hesabınıza gönderilen kodu veya doğrulama yöntemini kullanmanız gerekir.

Gelen kutusunda TikTok'tan gönderilen mesajı göremiyorsanız ilk olarak Spam, Gereksiz veya benzer klasörleri kontrol edin. Mesajın ulaşması birkaç dakika sürebileceği için arka arkaya doğrulama kodu istemek yerine kısa bir süre beklemek de işe yarayabilir.

E-posta adresini yazarken yapılan küçük bir hata ise mesajın size hiç ulaşmamasına neden olur. Kullanıcı adı bölümünün, @ işaretinin ve e-posta alan adının doğru olduğundan emin olun. Doğrulama mesajını tekrar istemeden önce adresi baştan kontrol etmek zaman kazandırabilir. Doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra e-posta adresiniz TikTok hesabınızla ilişkilendirilir. Hesap bilgileriniz bölümüne yeniden girerek adresin doğru şekilde eklenip eklenmediğini kontrol edebilirsiniz.

TikTok e-posta adresini kabul etmiyorsa ne yapabilirsiniz?

Doğru e-posta adresini yazmanıza rağmen TikTok adresi kabul etmiyorsa bunun birkaç nedeni olabilir. Karşılaşabileceğiniz ihtimallerden biri, kullanmak istediğiniz e-posta adresinin başka bir TikTok hesabıyla ilişkilendirilmiş olmasıdır.

Böyle bir durumda daha önce açtığınız eski TikTok hesaplarını kontrol etmeniz gerekebilir. E-posta adresiniz başka bir hesapta kullanılıyorsa aynı adresi doğrudan yeni hesaba ekleyemeyebilirsiniz.

Sorun devam ediyorsa şu kontrolleri yapabilirsiniz:

E-posta adresinin doğru yazıldığından emin olun.

TikTok uygulamasının güncel sürümünü kullanın.

İnternet bağlantınızı kontrol edin.

Gelen kutusunun yanında spam ve gereksiz klasörlerine bakın.

Art arda çok sayıda kod istediyseniz bir süre bekleyin.

E-posta adresinin başka bir TikTok hesabında kayıtlı olup olmadığını kontrol edin.

Uygulamayı kapatıp yeniden açmak veya hesabınıza tekrar giriş yapmak da geçici sorunlarda işe yarayabilir. Buna rağmen e-posta ekleyemiyorsanız TikTok içerisindeki sorun bildirme seçeneklerini kullanarak hesabınızla ilgili destek isteyebilirsiniz.

Telefon numarası varken e-posta eklemek gerekli mi?

TikTok hesabınızda telefon numarası bulunması e-posta adresi eklemenize engel değil. İki iletişim bilgisinin de güncel olması, hesabınıza erişirken kullanabileceğiniz yöntemleri çeşitlendirebilir. Telefon numaraları zaman içinde değişebiliyor. Hattınızı kapatabilir, operatör değiştirebilir veya eski numaranızı kullanmayı bırakabilirsiniz. Böyle bir durumda hesabınızda erişebildiğiniz bir e-posta adresinin bulunması işinizi kolaylaştırabilir.

Benzer durum e-posta adresleri için de geçerli. Bu nedenle hesap bilgilerinde yıllar önce kullandığınız ve artık erişemediğiniz iletişim bilgilerinin kalmaması daha iyi bir tercih olacaktır. Telefon veya e-posta değişikliği yaptığınızda TikTok hesabındaki bilgileri de güncelleyebilirsiniz. Burada e-posta eklemeyi tek başına bütün hesap güvenliği sorunlarını çözen bir işlem olarak görmemek lazım. Güçlü bir parola kullanmak, tanımadığınız cihazlardaki oturumları kontrol etmek ve TikTok'un sunduğu ek güvenlik seçeneklerini etkinleştirmek de hesabın korunmasına katkı verir.

Eklediğiniz e-posta adresi sonradan değiştirilebilir mi?

TikTok hesabınıza eklediğiniz e-posta adresini ilerleyen dönemde değiştirebilirsiniz. Eski e-posta hesabınızı kullanmayı bıraktığınızda yeni ve aktif adresinizi TikTok hesabınıza tanımlamanız daha doğru olur.

Değişiklik için yine Ayarlar ve gizlilik > Hesap > Hesap bilgileri > E-posta yolunu takip edebilirsiniz. Güvenlik nedeniyle mevcut iletişim bilgileriniz veya yeni e-posta adresiniz üzerinden doğrulama yapmanız istenebilir. Eski e-posta adresinize artık erişemiyorsanız kullanabileceğiniz doğrulama yöntemleri hesabınızın durumuna göre değişebilir. Hesaba giriş yapabiliyor olmanız ve başka bir doğrulama yönteminin tanımlı olması bu aşamada işinizi kolaylaştırabilir. Normal yöntemlerle değişiklik yapılamıyorsa uygulamadaki destek bölümüne başvurabilirsiniz.

E-posta adresini değiştirmek TikTok profilinizi sıfırlamaz. Takipçileriniz, takip ettiğiniz hesaplar, kullanıcı adınız ve mevcut profiliniz aynı hesapta kalır. Yalnızca hesabınızla ilişkilendirilmiş iletişim bilgilerinden biri güncellenmiş olur.

TikTok hesabınıza e-posta ekledikten sonra adresin doğru göründüğünü kontrol etmeniz yeterli. Siz e-posta eklerken doğrulama kodunun gelmemesi veya adresin kabul edilmemesi gibi bir sorunla karşılaştınız mı? Deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.