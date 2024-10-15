TikTok, çocukların 35 dakikada bağımlı olabileceğini kabul etti. Uzun süreli kullanımın sosyal ve psikolojik etkileri araştırıldı.

ByteDance, TikTok'un çocuklar için bağımlılık yapıcı olduğunu ve bu durumun onların mental ve sosyal gelişimlerine zarar verdiğini biliyordu. Kazara yayımlanan belgeler, şirketin uygulamanın bağımlılık yapıcı etkilerini ve bunun çocuklar üzerindeki zararlarını kabul ettiğini gösteriyor.

Yayımlanan belgelerde, TikTok'un kullanıcılarının alışkanlık geliştirmesi için gereken izleme süresinin 260 video olduğu ifade ediliyor. Kentucky eyaletinin açtığı davada yapılan incelemeler, TikTok videolarının 8 saniyeye kadar kısa olabileceği ve hızlı bir şekilde gösterildiği için bir kullanıcının ortalama 35 dakikada bağımlı olabileceğini ortaya koydu.

Ekran süresi aracı bir PR hamlesi mi?

35 dakikada bağımlılığı ortaya çıkaran bu durum genç kullanıcıların psikolojik ve sosyal gelişimlerinde ciddi sorunlar yaratma potansiyeli taşıyor. Aynı zamanda TikTok'un uzun süreli kullanımın analitik beceriler, bellek oluşumu, empati gibi yetenekler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu kabul ettiğini gösteriyor. Uzun süreli kullanım sonucunda ise çocukların yeterli uyku almalarını, okul ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerini de engelleyebiliyor. TikTok'un kendi araştırmalarına göre, "zorunlu kullanım" kaygı artışı ve analitik düşünme yetisinin kaybı gibi olumsuz mental sağlık etkileriyle ilişkilendirilmiş durumda.

Şirketin sağladığı ekran süresi aracı ise sadece bir PR aksiyonu olarak görülüyor. ByteDance, bu aracın çocuklar üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu ve kullanıcıların bu sınırlamaları kolayca aşabileceğini biliyordu. Yapılan testler, ekran süresi aracının kullanımda yalnızca 1.5 dakikalık bir azalma sağladığını ortaya koydu. Genç kullanıcılar, bu araç kullanılmadan önce günde ortalama 108,5 dakika TikTok'ta vakit harcarken araçla birlikte bu süre 107 dakikaya gerilemiş.

Son zamanlarda TikTok'un çocukların sağlığı üzerindeki potansiyel zararları ve bağımlılık yapıcı etkileri giderek daha da fazla dikkat çekiyor diyebiliriz.