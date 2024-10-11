TikTok, yapay zekâ kullanımıyla Malezya'da 700 içerik moderatörünü işten çıkardı ve otomasyona yöneldi.

TikTok, içerik moderasyon süreçlerinde yapay zekâ kullanımını artırma kararı alarak, Malezya'da 700 çalışanını işten çıkardığını duyurdu. Şirket, bu adımıyla yapay zekânın insan iş gücüne etkisini somut bir şekilde gözler önüne sermiş oldu.

TikTok, otomatik sistemlerin ve insan moderatörlerinin birlikte çalıştığı bir denetim yapısına sahip. Şirket içerik denetiminde daha fazla otomasyon sağlamayı hedefliyordu. Bu nedenle içerik denetim süreçlerinde de yapay zekâ kullanımını artırmayı planladı.

TikTok, yapay zekâ yatırımlarıyla iş gücünde büyük bir değişikliğe gidiyor

Şirket yapay zekâ otomasyonuyla ilgili kararınını uygulamaya başladı. Bu kapsamda global olarak yüzlerce çalışanın etkileneceğini doğruladı. Çoğunluğu içerik moderasyonunda görevli olan bu çalışanların, işten çıkarılma haberini e-posta yoluyla aldıkları ifade ediliyor.

TikTok'un ana şirketi ByteDance, dünya genelinde 110.000'den fazla çalışana sahip. Şirketin önümüzdeki dönemde bazı bölgesel operasyonlarını birleştirerek daha fazla işten çıkarma yapmayı planladığı belirtiliyor. Şirket aynı zamanda bu yıl için güvenlik ve denetim hususunda 2 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı hedefliyor.