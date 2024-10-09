TikTok, 14 eyaletin başsavcıları tarafından çocukların ruh sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle dava ediliyor.

TikTok çocuklar için güvenli olmadığı iddiasıyla suçlanıyor. 14 eyaletin başsavcısı tarafından dava açıldı. Eyaletlerin başsavcıları, TikTok'un platformun güvenliği konusunda kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini öne sürüyor.

Dava sürecinin liderliğini üstlenen New York Başsavcısı Letitia James ve Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, TikTok'un çocukların ruh sağlığını tehdit eden içeriklere ve bağımlılık yaratan özelliklere yer verdiğini savunuyor.

Gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilediği düşünülüyor

Davalarda, TikTok'un gençlere zarar veren içerikler sunarak ve bu içeriklerin erişimini kolaylaştırarak yasaları ihlal ettiği iddiaları öne çıkıyor. Başsavcılar, TikTok’un otomatik video oynatma, canlı içerikler ve yalnızca geçici olarak sunulan hikayeler gibi bağımlılık yaratan özellikler kullanarak gençleri platformda daha uzun süre tuttuğunu ifade ediyor. Ayrıca, TikTok'ta viral hale gelen bazı tehlikeli meydan okumalara da dikkat çekilerek, bu tür içeriklerin bazı gençlerin ölümleriyle ilişkilendirildiği vurgulanıyor.

TikTok’un, çocukların verilerini toplama yöntemleri ve güvenlik standartları konusunda da ciddi ihlaller yaptığı belirtiliyor. TikTok’un, kullanıcılarını güzellik filtrelerinin tehlikeleri konusunda uyarmadığı ve çocukları hedef alan içerikler sunduğu ifade ediliyor. New York’taki dava, TikTok'un ekran süresi sınırını gizleyerek yasaları ihlal ettiğini öne sürüyor.

TikTok'un bir sözcüsü, “Bu iddialarla güçlü bir şekilde karşı çıkıyoruz ve çoğunun yanıltıcı olduğunu düşünüyoruz,” açıklamasını yaptı. TikTok'un geleceği, başsavcılarla yürütülen iş birliğine ve bu yasal süreçlerin sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek.