TikTok'ta daha sonra yeniden izlemek için favorilerinize eklediğiniz videolara profiliniz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu içeriğimizde TikTok'ta kaydedilen videolar nasıl bulunur sorusunu yanıtlıyor, favoriler ve koleksiyonların nasıl kullanılacağını anlatıyoruz.

TikTok'ta gezinirken karşınıza çıkan her videoyu o anda ayrıntılı şekilde izlemek mümkün olmayabilir. Bir tarifi daha sonra denemek, izlediğiniz filmi unutmamak veya hoşunuza giden bir öneriye yeniden ulaşmak istediğinizde videoyu favorilerinize ekleyebilirsiniz. Böylece içeriği tekrar bulmak için kullanıcı adını veya videodaki kelimeleri hatırlamanız gerekmez.

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TikTok kaydedilen videolar profilinizdeki favoriler bölümünde tutuluyor. Çok fazla içerik kaydettiyseniz videoları koleksiyonlara ayırarak daha düzenli bir arşiv de oluşturabilirsiniz. Ancak favorilere ekleme ile video indirme ve beğenme özellikleri aynı işlemler değil. Bu ayrımı bilmek, aradığınız videoyu doğru yerde bulmanızı kolaylaştırıyor.

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TikTok'ta kaydedilen videolar nerede?

TikTok'ta favorilerinize eklediğiniz videoları bulmak için uygulamanın profil bölümüne gitmeniz gerekiyor. Kaydettiğiniz içerikler telefonunuzun galerisinde değil, TikTok hesabınızın içerisindeki favoriler alanında yer alıyor.

Kaydettiğiniz videolara ulaşmak için izlemeniz gereken adımlar:

TikTok uygulamasını açın. Sağ alt köşedeki Profil seçeneğine dokunun. Profil sayfanızdaki Favoriler simgesini bulun. Favoriler bölümünü açın. Videolar kategorisine girin. Daha önce kaydettiğiniz içerikler arasından istediğiniz videoyu açın.

Favoriler yalnızca videolar için kullanılmıyor. TikTok'un güncel sürümünde kaydettiğiniz farklı içerik türlerini aynı bölüm içerisinde ayrı kategoriler hâlinde görebilirsiniz. Bu nedenle favorileri açtığınızda doğrudan aradığınız videoyu görmezseniz Videolar bölümünün seçili olup olmadığını kontrol edin.

Bir videoyu favorilere eklemek de oldukça basit. İzlediğiniz içeriğin paylaşım seçeneklerini açarak Favorilere ekle seçeneğini kullanabilirsiniz. Bazı uygulama sürümlerinde favori simgesine doğrudan video ekranından da ulaşabilirsiniz. Kaydettiğiniz içerik bundan sonra profilinizdeki favoriler alanında görünür. Buradaki "kaydetme" işlemi videoyu cihazınıza indirmez. İçerik TikTok'ta kalmaya devam eder ve siz yalnızca ona daha kolay ulaşabileceğiniz bir kısayol oluşturmuş olursunuz.

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Kaydettiğiniz videoları koleksiyonlara ayırabilirsiniz

Favoriler bölümünde onlarca video biriktiğinde aradığınız içeriği bulmak zorlaşmaya başlayabilir. TikTok'un koleksiyon özelliği, kaydettiğiniz videoları konularına göre gruplandırmanıza yardımcı oluyor.

Mesela tarif videoları için ayrı, seyahat önerileri için ayrı ve daha sonra izlemek istediğiniz film önerileri için başka bir koleksiyon oluşturabilirsiniz. Böylece aylar önce kaydettiğiniz bir içeriği yüzlerce favori arasında aramak zorunda kalmazsınız.

Favoriler bölümündeki Koleksiyonlar alanından yeni bir koleksiyon oluşturabilir ve istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ardından kaydettiğiniz videoları uygun koleksiyona ekleyebilirsiniz. Yeni bir videoyu favorilerinize alırken de mevcut koleksiyonlardan birine yerleştirme seçeneği karşınıza çıkabilir.

Koleksiyon isimlerini mümkün olduğunca anlaşılır tutmak uzun vadede işinizi kolaylaştırır. "Sonra bakarım" gibi genel bir koleksiyon yerine "Yemek tarifleri", "Telefon ipuçları" veya "Japonya" gibi doğrudan içeriği anlatan isimler kullanabilirsiniz.

Koleksiyon oluşturmak videonun kendisini çoğaltmıyor. Bu özellik yalnızca favorilerinizin daha düzenli görünmesini sağlıyor. Dolayısıyla bir koleksiyonu düzenlediğinizde veya kaldırdığınızda videoların durumunu da kontrol etmeniz iyi olur.

Kaydedilen ve beğenilen videolar aynı yerde mi?

TikTok'ta bir videoyu beğenmek ile favorilere eklemek benzer görünse de iki özellik farklı amaçlarla kullanılıyor. Kalp simgesine dokunduğunuzda videoyu beğenmiş oluyorsunuz. Favorilere eklediğinizde ise içeriği daha sonra kolayca bulabilmek için hesabınızda kaydediyorsunuz.

Beğendiğiniz videolar profilinizdeki beğeniler bölümünde bulunurken favorilere aldığınız içerikler ayrı bir alanda tutuluyor. Bu nedenle "Bu videoyu kesin kaydetmiştim" dediğiniz bir içeriği favoriler arasında göremiyorsanız beğenilen videolarınıza da bakabilirsiniz. Videoya yalnızca kalp bırakmış olmanız mümkün.

İki özelliği aynı videoda kullanmanızın önünde de bir engel yok. Çok sevdiğiniz bir videoyu hem beğenebilir hem daha sonra ulaşmak için favorilerinize ekleyebilirsiniz. Bir de cihaza kaydetme seçeneği var. İçerik üreticisinin izin verdiği videolarda videoyu telefonunuza indirebilirsiniz. Bu durumda içerik TikTok favorilerinizden farklı olarak cihazınızın fotoğraf veya video galerisinde bulunur.

Daha önce kaydettiğiniz bir video neden görünmüyor?

Favorilere eklediğiniz bir videoyu aylar sonra tekrar izlemek istediğinizde içeriğin artık listede olmadığını fark edebilirsiniz. Bunun nedeni her zaman favorinin yanlışlıkla kaldırılmış olması değildir.

İçeriği paylaşan kişi videoyu silmiş olabilir. Hesabın gizlilik durumunda değişiklik yapılması veya videonun kimler tarafından izlenebileceğine ilişkin ayarların değiştirilmesi de içeriğe erişiminizi etkileyebilir. Hesabın tamamen kapatılması durumunda da daha önce favorilerinize aldığınız videoya ulaşamayabilirsiniz. TikTok tarafından kaldırılan içerikler için de benzer bir durum yaşanabilir. Platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle erişime kapatılan bir videoyu favorilere daha önce eklemiş olmanız, videonun hesabınızda izlenebilir kalacağı anlamına gelmez.

Yanlış TikTok hesabında olmanız da oldukça basit ama sık gözden kaçabilecek bir ihtimal. Birden fazla hesabınız varsa videoyu diğer profilinizde kaydetmiş olabilirsiniz. Favorileriniz beklediğinizden boş görünüyorsa hangi hesapla giriş yaptığınızı kontrol edin. Uygulamada geçici bir görüntüleme sorunu olduğunu düşünüyorsanız TikTok'u kapatıp yeniden açabilir ve güncelleme bulunup bulunmadığına bakabilirsiniz. İnternet bağlantısını kontrol etmek de yüklenmeyen favoriler için denenebilecek basit yöntemlerden biri.

Favorilerden çıkardığınız videoyu tekrar bulabilir misiniz?

Bir videoyu yanlışlıkla favorilerden çıkardıysanız TikTok içeriği otomatik olarak tekrar kaydedilenler arasına taşımıyor. Videoyu yeniden favorilerinize ekleyebilmek için önce içeriği tekrar bulmanız gerekiyor.

Videoyu daha önce beğendiyseniz ilk olarak beğenilen videolarınıza bakabilirsiniz. İçerik orada duruyorsa videoyu açıp yeniden favorilerinize eklemeniz yeterli. Beğenmediğiniz bir videoda ise izleme geçmişi işinize yarayabilir. TikTok'un etkinlik ayarları içerisindeki izleme geçmişinden daha önce seyrettiğiniz içeriklere ulaşabilirsiniz. Videoyu yakın zamanda izlediyseniz burada bulma ihtimaliniz daha yüksek olacaktır.

İçerik üreticisinin kullanıcı adını hatırlıyorsanız doğrudan profiline gidebilir, videonun konusunu biliyorsanız TikTok aramasından yararlanabilirsiniz. Videoda geçen belirgin bir kelime, ürün adı, tarif veya konu başlığı aramayı daraltabilir. Videoyu bulduğunuzda tekrar favorilere ekleyebilir ve bu kez uygun bir koleksiyona taşıyabilirsiniz. Sürekli geri dönmek istediğiniz içerikleri baştan kategorilere ayırmak, favoriler büyüdükçe ciddi zaman kazandırıyor.

TikTok'ta kaydedilen videoları bulmanın en kısa yolu profilinizdeki favoriler bölümüne bakmak. Aradığınız içerik orada değilse beğeniler, koleksiyonlar ve izleme geçmişi diğer seçenekleriniz arasında. Siz TikTok favorilerinizi koleksiyonlara ayırıyor musunuz, yoksa bütün videoları tek listede mi tutuyorsunuz? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.