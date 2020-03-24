Günümüzün en çok kullanılan video platformlarından biri olan TikTok, koronavirüsle mücadele için bağışta bulunduğunu duyurdu. Şirket, paylaştığı duyuruda Dünya Sağlık Örgütü’ne 10 milyon dolar bağış yaptığını açıkladı.

Dünya çapında etkisini artırarak yayılmaya devam eden koronavirüs salgınını durdurmak için hükûmetler ve bireylerin yanı sıra tüm şirketlerden de destek gelmeye devam ediyor. Koronavirüsün yayılmasını önlemek adına ofislerinde çalışmayı bırakan, virüs nedeniyle ekonomik zararla karşı karşıya kalan birçok şirket tüm bunlara rağmen bağış yapıyor.

Koronavirüsle mücadeleye destek vermek için bağış yapan şirketlere bugün bir yenisi daha eklendi. ByteDance’in sahip olduğu TikTok, yaptığı duyuruda Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Birlik Mücadele Fonu’na bağışta bulunduğunu açıkladı.

TikTok’tan 10 milyon dolarlık bağış:

TikTok tarafından yapılan yeni duyuruda şirketin Dünya Sağlık Örgütü’ne 10 milyon dolar bağışta bulunduğu bilgisi yer aldı. TikTok’un yaptığı bağış, diğer şirketlerin de yaptığı tüm bağışlar gibi Dünya Sağlık Örgütü’nün virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına gerekli ekipmanların sağlanması için kullanılacak.

Yapılan tahminlere göre en çok ihtiyacı olan ülkelere gerekli yardımı yapabilmek için Nisan 2020 döneminde en az 675 milyon dolar gerekiyor. Bununla birlikte salgın giderek şiddetlenirse yardım sağlamak için gereken minimum miktarda da büyük bir artış yaşanacak.

TikTok, Dünya Sağlık Örgütü’ne yaptığı bağışın yanı sıra Red Cross gibi organizasyonlara da bağış yapıyor. TikTok başkanı Alex Zhu; yayınlanan duyuruyu, insanlara sağlık uzmanlarını dinlemeleri ve yerel hükûmetler tarafından alınan önlemlere uymaları gerektiğini hatırlatarak sonlandırdı.

TikTok, Dünya Sağlık Örgütü’ne yaptığı bağışla koronavirüsle mücadele için bağış yapan diğer şirketler arasına katıldı. Bugüne kadar bağış yapan şirket ve kuruluşlar arasında; 100 milyon dolar bağış yapan Facebook, birkaç milyon dolar bağış yapan Google, 10 milyon dolar bağış yapan FIFA ve toplamda 22 milyon dolar bağış yapan birçok büyüklü küçüklü firma yer aldı. Bununla birlikte çoğu ünlü isimden de bağış haberleri peş peşe geldi.