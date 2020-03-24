TikTok, HD Video Yayınını Avrupa'da 30 Gün Süreyle Durdurdu

Kısa video platformu TikTok, Avrupa'daki şebeke altyapısını rahatlatmak için 30 gün boyunca HD içeriklerinin oynatılmasını kısıtlayacağını açıkladı. TikTok'tan önce YouTube ve Netflix gibi platformlar da görüntü kalitesini düşürme kararı almıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde tespit edildikten sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 17.454 kişinin yaşamını yitirmesine neden ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya platformlarının aldığı önlemler de artıyor. Son olarak TikTok, Avrupa'daki internet şebekesini rahatlatmak için önemli bir karar aldı.

Kısa video platformu TikTok; YouTube ve Netflix gibi çevrimiçi yayın platformlarının izinden giderek Avrupa'daki HD içeriklerine kısıtlama getirdi. Kıtadaki şebeke altyapısını rahatlatmak ve kapasiteye aşırı yüklenmemek için bu kararı aldığını belirten TikTok, 30 gün boyunca HD içeriklerin kısıtlandığını açıkladı. TikTok, kullanıcıların videolarını normal bir şekilde oluşturup paylaşmaya devam edebileceklerini kaydetti.

AB, çevrimiçi yayın platformlarıyla görüşmüştü:

Koronavirüs salgınının yarattığı kriz nedeniyle Avrupa Birliği (AB), geçen hafta çevrimiçi yayın platformlarına ulaşarak Avrupa'daki şebekenin istikrarını garantilemek amacıyla iletim hızını düşürmelerini istemişti. YouTube, Netflix, Apple ve Disney bu talebe olumlu karşılık vererek kendilerinden kaynaklı trafiği azaltmak için görüntü kalitelerini düşürmüştü.

YouTube ve Netflix gibi platformlar, Avrupa kıtasının genelinde video kalitesini sınırlayınca kullanıcılar, Netflix ya da YouTube'u yoğun olarak kullansalar bile belirli bir kapasitenin üzerinde trafik oluşturamayacaklar. Bu önlemler şimdilik 30 gün uygulanacak.

Öte yandan TikTok, ocak ayında dünyanın en çok indirilen uygulaması sıralamasında WhatsApp'ı geride bırakmıştı. Uygulamada geçen yılın ocak ayına göre %46'lık bir artış yaşanırken 2019'un aralık ayına göre de %27'lik bir artış görüldü. İstatistiklere göre TikTok'un en büyük üç pazarı ABD, Brezilya ve Hindistan. Bu durumda gerçek sayılar daha yüksek çünkü bu istatistiklere Çin ve diğer bölgelerdeki üçüncü parti Android platformlarından yapılan indirmeler dâhil değil.