YouTube, Avrupa Genelinde Video Kalitesini Sınırlıyor

Netflix'in ardından YouTube da Avrupa geneline kalite sınırı koyacak. Böylelikle pandemi döneminde evinde kalan insanlar, internet erişiminde herhangi bir sorun yaşamayacaklar. Ayrıca evlerinden çalışan ve uzaktan eğitim alan insanlar da interneti kesintisiz kullanabilecekler.

Gece saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in, koronavirüs nedeniyle yayın kalitesini düşüreceğinden bahsetmiştik. Netflix, bu kararı Avrupa Birliği'nin talebi üzerine almıştı ve şimdi de dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube, Avrupa'daki video kalitesini düşüreceğini ilan etti.

Pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını, insanları evlerinde kalmaya zorladı. Hal böyle olunca da evlerinde kalan insanlar, akıllı telefonları ve bilgisayarları üzerinden normalde olduğundan çok daha fazla internette gezinmeye başladılar. Bu durum, internet trafiğindeki yoğunluğu artırdı ve Avrupa Birliği İç Pazar ve Hizmetler Temsilcisi Thierry Breton, internet stabilitesinin korunmasını istedi. Netflix ve YouTube da bu isteğe kayıtsız kalmadı.

Reuters'ta yer alan bir habere göre YouTube, Avrupa kıtasının genelinde video kalitesini sınırlayacak. Hal böyle olunca da tüketiciler, YouTube'u yoğun olarak kullansalar bile belirli bir kapasitenin üzerinde trafik oluşturamayacaklar ve böylelikle de Avrupa kıtasındaki internet yoğunluğu kontrol altında tutulmuş olacak. YouTube, kalite sınırını İngiltere'de de uygulayacak ve 1 ay süre ile geçerli olacak.

Avrupa Birliği, bu tür sınırlamalarla pandemi döneminde evine hapsolmak durumunda kalan insanların internet erişimlerinde herhangi bir sorun yaşanmasını önlemeye çalışıyor. Bu tür önlemler, özellikle de uzaktan eğitim alan öğrencileri ve evlerinden çalışmaya devam eden insanlar için hayat kolaylaştırıcı tedbirler olarak kabul ediliyor. YouTube'un kalite sınırının Türkiye'de de uygulanması bekleniyor.