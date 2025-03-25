TikTok'ta son zamanlarda popülerleşen "şişmanlatma" filtresi, gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, ilginç filtreleriyle çok öne çıkıyordu. Her türden filtrenin uygulamada yer aldığını görebiliyorduk. Son zamanlarda ortaya çıkan “şişmanlama” filtresi de bunlardan biriydi.

Basitçe anlatacak olursak bu filtre, bir kişinin yapay zekâyı kullanarak daha kilolu görünmesini sağlayan bir özellikti. Son zamanlarda da iyice popülerleşmiş, birçok kişi tarafından kullanılmaya başlamıştı. Ancak bu filtrenin kullanımı tepkileri de beraberinde getirdi.

Gelen tepkilerin ardından TikTok’tan kaldırıldı

Kısa sürede popülerleşen bu şişmanlatma filtresi, bir fotoğrafınızı çektikten sonra yapay zekânın onu değiştirmesini sağlıyor ve ortaya sizin daha kilolu hâlinizi içeren çok gerçekçi bir görüntü çıkarabiliyordu. İçeriğimizde birkaç örneğini görebilirsiniz. Çok sayıda kullanıcı, bu filtreyle “öncesi ve sonrası” görselleri paylaşıyordu.

Ancak uzmanlar ve diğer kullanıcılar bu filtreye tepki gösterdi. Filtrenin bir tür vücut aşağılama yöntemi olduğu ve izin verilmemesi gerektiğini belirten kullanıcılar, bazı kişilerin kendini rahat hissetmemesine de neden olabileceğini söyledi. Uzmanlar da toksik bir ortam yaratabileceğinin altını çizdi.

TikTok gelen tepkilerin ardından CapCut tarafından yüklenen filtrenin kaldırıldığını duyurdu. Ayrıca BBC’ye yapılan açıklamada efektin yer aldığı videoların incelendiğini, topluluk kurallarını ihlal edenlerin (zorbalık, taciz gibi) hepsinin kaldırıldığını da ekledi. Ayrıca bu videoların önerilerde sunulmayacağı ve genç hesaplardan engelleneceği de belirtildi.