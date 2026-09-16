TikTok hesabınızda zaman içinde biriken bazı bilgilerin kopyasını uygulama üzerinden talep ederek indirebilirsiniz. Bu içeriğimizde TikTok verilerini indirme adımlarını, dosyanın hazırlanma sürecini ve indirilen verilerde neler bulunabileceğini anlatıyoruz.

TikTok'u uzun süredir kullanıyorsanız hesabınızda yalnızca paylaştığınız videolar bulunmuyor. Profil bilgilerinizden uygulamadaki etkinliklerinize kadar hesabınızla bağlantılı farklı veriler zaman içinde birikiyor. Bunların bir bölümünün kopyasını TikTok'tan talep edebilirsiniz.

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TikTok verilerini indirme işlemi, uygulamadaki bütün içeriklerin anında telefona kaydedilmesi şeklinde çalışmıyor. Önce hesap ayarlarından bir veri dosyası talep etmeniz, ardından TikTok'un bu dosyayı hazırlamasını beklemeniz gerekiyor. Dosya hazır olduğunda aynı bölüm üzerinden indirme işlemi yapılabiliyor.

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TikTok veri dosyasında hangi bilgiler bulunuyor?

TikTok'tan verilerinizi talep ettiğinizde hesabınızla bağlantılı farklı bilgileri içeren bir dosya hazırlanıyor. Dosyanın içeriği hesabın kullanımına ve mevcut verilere göre değişebiliyor.

İndirilebilir bilgiler arasında kullanıcı adı, izleme geçmişi, yorum geçmişi ve gizlilik ayarları gibi veriler bulunabiliyor. Hesabınızı uzun süredir kullanıyorsanız dosyanın kapsamı da buna bağlı olarak genişleyebilir.

Burada veri indirme özelliğini telefon yedeği gibi düşünmemek gerekiyor. TikTok hesabınızdaki bütün videoların, taslakların ve uygulamanın eksiksiz bir kopyasının tek klasör hâlinde telefonunuza aktarılması söz konusu değil. Hazırlanan dosya daha çok hesabınızla bağlantılı verilerin bir kopyasını inceleyebilmenize imkân tanıyor. Bu özellik, geçmiş TikTok etkinliklerine göz atmak isteyen kullanıcılar için de işe yarayabilir. Uzun zamandır kullandığınız bir hesapta hangi bilgilerin tutulduğunu görmek veya hesabınızla bağlantılı verilerin kişisel bir kopyasını saklamak istediğinizde indirme talebi oluşturabilirsiniz.

Dosyada yer alan bilgiler hesabınızdaki güncel duruma göre hazırlanıyor. Buna rağmen çok yakın zamanda gerçekleşen bazı etkinlikler oluşturulan dosyada hemen görünmeyebilir. Bu nedenle birkaç dakika önce yaptığınız bir işlemi veri dosyasında bulmayı beklememek gerekiyor.

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TikTok verilerinizi indirmek için önce talep oluşturun

TikTok, veri dosyasını siz istemeden otomatik olarak telefonunuza göndermiyor. İlk olarak uygulamanın gizlilik ve hesap ayarları üzerinden indirme talebi oluşturmanız gerekiyor. TikTok uygulamasında şu adımları takip edebilirsiniz:

TikTok'u açın ve Profil bölümüne girin.

Sağ üst köşedeki Menü düğmesine dokunun.

Ayarlar ve gizlilik bölümünü açın.

Hesap seçeneğine girin.

Verilerini indir bölümünü açın.

İndirmek istediğiniz bilgileri ve size sunulan dosya seçeneklerini kontrol edin.

Veri talep et seçeneğine dokunun.

Talebi gönderdikten sonra uygulamayı açık tutmanız gerekmiyor. TikTok verilerinizi arka planda hazırlıyor. Dosyanın oluşturulması anlık gerçekleşmediği için bu aşamada indirme düğmesini hemen göremeyebilirsiniz.

Veri talebi oluştururken sunulan seçenekleri kontrol etmekte fayda var. TikTok, indirilecek verilerin kapsamını belirlemenize ve kullanılabilir dosya biçimleri arasından seçim yapmanıza izin verebilir. Dosyayı daha sonra hangi amaçla kullanacağınızı düşünerek uygun seçeneği belirleyebilirsiniz.

Talep oluşturmak hesabınızdaki verileri silmiyor. İşlem yalnızca mevcut bilgilerin indirilebilir bir kopyasının hazırlanmasını istiyor. Dolayısıyla veri dosyasını talep ettikten sonra TikTok hesabınızı normal şekilde kullanmayı sürdürebilirsiniz.

Hazırlanan TikTok veri dosyası nasıl indirilir?

Talebi gönderdikten sonra sıradaki aşama TikTok'un dosyayı hazırlamasını beklemek. Dosya hazır olduğunda tekrar veri indirme bölümüne dönerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Genel olarak şu yolu takip etmeniz yeterli:

Profil bölümünü açın.

Sağ üstteki Menü düğmesine dokunun.

Ayarlar ve gizlilik bölümüne girin.

Hesap menüsünü açın.

Verilerini indir seçeneğine dokunun.

Oluşturduğunuz veri talebinin durumunu kontrol edin.

Dosya hazırsa İndir seçeneğini kullanın.

Gerekirse hesabınızı doğrulayarak indirmeyi tamamlayın.

TikTok, hesap verileri söz konusu olduğu için dosyayı indirmeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebilir. Bu kontrol, başka bir kişinin açık bırakılmış bir telefondan veya hesaptan kişisel verileri kolayca indirmesini önlemeye yardımcı oluyor.

İndirdiğiniz dosyayı açma yöntemi seçtiğiniz biçime göre değişebilir. Verileri başka bir hizmette kullanmak veya teknik olarak işlemek isteyen kişiler ile yalnızca bilgilerini okumak isteyen kullanıcıların tercih edeceği dosya biçimleri aynı olmayabilir. Dosya hazırlandığında indirme işlemini çok uzun süre ertelememek gerekiyor. TikTok hazırlanan dosyayı sınırlı bir süre boyunca indirmeye açık tutuyor. Süre dolarsa yeni bir veri talebi oluşturmanız gerekebilir.

Veri dosyasının hazırlanması ne kadar sürüyor?

TikTok verilerinin hazırlanması anında tamamlanmayabilir. Hesabınızdaki bilgilerin toplanıp indirilebilir dosya hâline getirilmesi birkaç gün sürebiliyor. Bu nedenle talebi gönderdikten hemen sonra dosyanın hazır olmaması normal.

Bekleme süresince veri indirme sayfasına girerek talebinizin durumunu kontrol edebilirsiniz. Dosya hazırlanırken yeni bir talep göndermek yerine mevcut işlemin tamamlanmasını beklemek daha doğru olur. Hazırlık süresinin uzunluğu hesabınızdaki veri miktarına göre değişebilir. Yıllardır kullanılan ve yoğun etkinlik bulunan bir hesap ile daha yeni bir hesabın oluşturacağı veri miktarı aynı olmayacaktır.

Dosyanız hazır olduğunda indirme için tanınan süre de sınırsız değil. Bu nedenle talepte bulunduktan sonraki günlerde veri indirme bölümünü kontrol etmek dosyanın süresini kaçırmanızı önleyebilir.

İndirdiğiniz dosyada bazı bilgiler neden eksik olabilir?

TikTok'tan indirdiğiniz dosyayı açtığınızda uygulamada gerçekleştirdiğiniz her işlemin eksiksiz biçimde yer almasını beklememek gerekiyor. Bazı veri kategorileri indirilebilir kopyaya dahil edilmeyebilir veya yakın zamanda oluşan bilgiler henüz dosyaya yansımamış olabilir. Bunun yanında başka kişilerin gizliliğini etkileyebilecek bazı veriler de sunulan kopyanın dışında tutulabilir. Hesabınızla bağlantılı bilgiler ile başka kullanıcıların kişisel verileri aynı kapsamda değerlendirilmiyor.

Yakın zamanda gerçekleştirdiğiniz bir etkinliği arıyorsanız veri talebini hemen oluşturmak yerine biraz beklemek işe yarayabilir. Böylece yeni bilgilerin hazırlanacak dosyaya dahil edilme ihtimali artabilir.

TikTok verilerini indirme özelliği hesabınızın tamamını yedeklemekten çok, platformda tutulan kişisel bilgilerinizin bir kopyasına ulaşmanızı sağlıyor. Hesabınızı uzun süredir kullanıyorsanız hazırlanan dosyayı incelemek geçmiş etkinliklerinizi görmek açısından da ilginç olabilir.

Siz TikTok'taki verilerinizin bir kopyasını daha önce indirdiniz mi? Dosyada karşılaştığınız ilginç ayrıntıları yorumlarda paylaşabilirsiniz.