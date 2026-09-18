TikTok'ta karşınıza çıkan bazı videoları uygulamadan çıkmadan telefonunuza indirebilir ve daha sonra internet bağlantısı olmadan izleyebilirsiniz. Bu içeriğimizde TikTok videosu telefona indirme adımlarını, kaydetme seçeneğinin neden görünmeyebileceğini ve indirdiğiniz videoları nerede bulabileceğinizi anlatıyoruz.

TikTok'ta izlediğiniz bir tarifi daha sonra denemek, hoşunuza giden bir videoyu saklamak veya içeriğe internet bağlantısı olmadan ulaşmak isteyebilirsiniz. Videoyu favorilere eklemek bunun için kullanılabilecek yöntemlerden biri olsa da içerik TikTok'ta erişilemez hâle geldiğinde favorilerinizde bulunması videoyu izlemeniz için yeterli olmayabilir.

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TikTok videosu telefona indirme özelliği ise uygun videoların doğrudan cihazınıza kaydedilmesine imkân tanıyor. Üstelik bunun için farklı bir uygulama kullanmanız gerekmiyor. İçerik üreticisi indirmeye izin verdiyse TikTok'un kendi paylaşım menüsünden videoyu galerinize kaydedebilirsiniz.

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TikTok videosu galeriye nasıl kaydedilir?

TikTok'taki bir videoyu telefonunuza indirmek için öncelikle kaydetmek istediğiniz içeriği açın. Video ekranındaki Paylaş düğmesi üzerinden indirme seçeneğine ulaşabilirsiniz.

TikTok videosunu telefona indirmek için şu adımları uygulayın:

TikTok uygulamasını açın. İndirmek istediğiniz videoya gidin. Videonun yan tarafındaki Paylaş düğmesine dokunun. Açılan seçeneklerden Videoyu kaydet seçeneğini bulun. İndirme işleminin tamamlanmasını bekleyin. Telefonunuzun galerisini veya Fotoğraflar uygulamasını açın. Kaydettiğiniz TikTok videosunu kontrol edin.

İşlem tamamlandığında video artık yalnızca TikTok hesabınızdaki bir bağlantı olarak tutulmaz. Dosyanın bir kopyası telefonunuza kaydedildiği için galeri üzerinden de açabilirsiniz.

İndirdiğiniz videolarda TikTok'a ve içeriğin sahibine ilişkin işaretler bulunabilir. Uygulamanın kendi indirme seçeneğini kullanmanız videonun orijinal hâlinin filigransız bir kopyasını alacağınız anlamına gelmiyor.

İndirme sırasında TikTok'un telefonunuzdaki fotoğraf veya medya dosyalarına erişmesine yönelik bir izin ekranı da görebilirsiniz. Videonun cihaza yazılabilmesi için uygulamanın ihtiyaç duyduğu iznin verilmiş olması gerekir.

Videoyu kaydet seçeneği neden görünmüyor?

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Her TikTok videosunun telefonunuza indirilebildiğini düşünmeyin. Paylaş menüsünü açtığınızda Videoyu kaydet seçeneği görünmüyorsa içerik üreticisi videolarının indirilmesine izin vermemiş olabilir.

TikTok, içerik üreticilerine paylaştıkları videoların diğer kullanıcılar tarafından cihazlara indirilip indirilemeyeceğini kontrol edebilecekleri gizlilik seçenekleri sunuyor. Video sahibi indirmeleri kapattığında uygulamanın normal indirme düğmesi kullanılamıyor.

Hesabın veya videonun gizlilik durumuna bağlı olarak da indirme seçeneğinde farklılıklarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle başka bir videoda gördüğünüz kaydet düğmesinin her içerikte çıkmasını beklememelisiniz.

Seçeneğin görünmemesinin uygulamayla ilgili olduğunu düşünüyorsanız TikTok'u güncellemeyi ve yeniden açmayı deneyebilirsiniz. Farklı videolarda Videoyu kaydet seçeneği bulunuyor ancak yalnızca belirli bir içerikte görünmüyorsa durum büyük ihtimalle o videonun indirme izinleriyle ilgilidir.

Video sahibinin indirmeyi kapattığı durumlarda içeriği Favoriler bölümüne eklemek alternatif olabilir. Böylece video TikTok'ta erişilebilir kaldığı sürece daha sonra profilinizdeki favoriler üzerinden tekrar ulaşabilirsiniz.

Kendi TikTok videolarınızı telefona indirebilirsiniz

TikTok'ta yalnızca başka kullanıcıların videolarını değil, kendi hazırladığınız içerikleri de telefonunuzda saklamak isteyebilirsiniz. Paylaştığınız bir videonun cihazınızda kopyasının bulunması, içeriği daha sonra başka bir yerde kullanmak veya kişisel arşivinizde tutmak istediğinizde işe yarar.

Daha önce yayımladığınız bir videoyu kaydetmek için profilinize gidip ilgili içeriği açabilirsiniz. Ardından paylaşım seçeneklerinden cihazınıza kaydetmeye yönelik seçeneği kullanabilirsiniz.

Yeni bir TikTok videosu hazırlarken ise paylaşım ekranındaki kaydetme seçeneklerini kontrol etmekte fayda var. Uygun ayar etkinleştirildiğinde yayımladığınız içeriğin bir kopyası cihazınızda da tutulabilir. Böylece paylaşım sonrasında videoyu tekrar indirmeniz gerekmez.

TikTok'taki taslakları ise yayımlanmış videolarla karıştırmamak gerekiyor. Taslaklar hesabınızdaki normal paylaşımlar gibi davranmaz ve cihazla bağlantılı şekilde saklanabilir. Telefon değiştirirken veya uygulamayı kaldırırken önemli taslaklarınız varsa bu durumu hesaba katmanız iyi olur.

Kendi videolarınızın orijinal dosyalarını saklamak istiyorsanız TikTok'a yüklemeden önce çektiğiniz veya düzenlediğiniz asıl videoyu da silmemek daha mantıklı. Böylece yalnızca TikTok üzerinden kaydedilmiş sürüme bağlı kalmazsınız.

TikTok videosunu indirmek ile favorilere eklemek aynı mı?

TikTok'taki Videoyu kaydet ve Favorilere ekle seçenekleri benzer amaçlarla kullanılabilse de teknik olarak farklı işlemler yapıyor. Videoyu telefonunuza indirdiğinizde dosyanın bir kopyası cihazınızda saklanıyor. Favorilere eklediğinizde ise video TikTok hesabınızdaki kayıtlı içerikler arasında tutuluyor.

Favorilere eklenen bir videoyu daha sonra izlemek istediğinizde içeriğin TikTok'ta erişilebilir durumda olması gerekir. Video sahibi içeriği silerse veya videoya erişiminiz ortadan kalkarsa favorilere daha önce eklemiş olmanız videoyu telefonunuzda saklamaz.

Telefonunuza indirdiğiniz videoda durum farklı. Dosya cihazınıza başarıyla kaydedildiyse TikTok uygulamasını açmadan galerinizden görüntüleyebilirsiniz. İnternet bağlantısına da ihtiyacınız olmaz.

İki yöntemi birlikte kullanmanız mümkün. Daha sonra TikTok'taki orijinal paylaşıma dönmek istediğiniz önemli bir videoyu favorilerinize ekleyebilir, çevrim dışı izlemek için telefonunuza da indirebilirsiniz.

Ancak indirilen videolar telefonunuzda depolama alanı kullanır. Çok sayıda TikTok videosu kaydediyorsanız zaman zaman galerinizi kontrol etmek, artık ihtiyaç duymadığınız dosyaları temizlemek depolama alanınızın gereksiz yere dolmasını önleyebilir.

İndirdiğiniz TikTok videosunu bulamıyorsanız bunları kontrol edin

Videoyu kaydet seçeneğine dokunduğunuz hâlde içeriği galeride göremiyorsanız ilk olarak indirme işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edin. İnternet bağlantısının kesilmesi veya uygulamanın işlem sırasında kapatılması indirmeyi etkileyebilir.

Android telefonlarda kaydedilen videolar genellikle galeri veya Google Fotoğraflar gibi medya uygulamalarında görülebilir. iPhone'da ise Fotoğraflar uygulamasını kontrol edebilirsiniz. Dosyanın tam olarak hangi albümde gösterileceği telefonunuza ve kullandığınız galeri uygulamasına göre değişebilir.

TikTok'un fotoğraf ve videolara erişim izni de kontrol edilmesi gereken noktalardan biri. Telefonunuzun Ayarlar bölümünden TikTok'un izinlerini açarak uygulamanın medya kaydetmesine yönelik gerekli erişime sahip olup olmadığına bakabilirsiniz.

Telefonun depolama alanının dolu olması da videonun kaydedilememesine yol açabilir. Cihazınızda çok az boş alan kaldıysa gereksiz dosyaları temizledikten sonra indirmeyi yeniden deneyebilirsiniz.

Videoyu tekrar açtığınızda Videoyu kaydet seçeneğinin hâlâ kullanılabilir olup olmadığına da bakın. Düğme hiç görünmüyorsa sorun telefonunuzun galerisinden ziyade videonun indirme izniyle ilgili olabilir.

TikTok videosu telefona indirme işlemi, içerik sahibi izin verdiği sürece uygulamanın kendi araçlarıyla birkaç dokunuşta tamamlanabiliyor. İndirme seçeneği bulunmayan videolarda ise içerik üreticisinin tercihini dikkate alarak favoriler özelliğini kullanabilirsiniz. Siz TikTok'ta beğendiğiniz videoları telefonunuza mı indiriyorsunuz, yoksa favorilerde tutmak sizin için yeterli mi?